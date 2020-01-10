28 лет в эфире: шоу «Сам себе режиссер» закрывается

В своем официальном аккаунте в Instagram телеведущий Алексей Лысенков сообщил всем своим подписчикам две новости: хорошую и очень плохую. В начале января этого года одной из самых знаменитых телепередач «Сам себе режиссер» исполнилось аж 28 лет. А вот во второй новости нет ничего позитивного, передачу решили снять с эфира и закрыть, по решению телеканала «Россия» и холдинга ВГТРК.

«Как профессионал, понимаю это решение. Как человек — принять его не могу», — с грустью сообщил ведущий.

Свое послание Лысенков закончил так же, как завершал каждый выпуск полюбившегося всем шоу — «Огромное спасибо гостям и авторам этой программы».

Шоу «Сам себе режиссер» было своего рода аналогом юмористических шоу на Youtube, зрители присылали забавные видеоролики, а ведущий показывал их всей стране. Также за лучшее видео можно было получить приятный подарок от телепередачи.