Выпуски «Утренней почты» и ««Смехопанорамы» приостановили, а судьба «Сам себе режиссер» еще не решена

Руководство канала «Россия 1» приняло решение приостановить трансляцию музыкально-развлекательной передачи «Утренняя почта», которая была в эфире 46 лет, программы Алексея Лысенкова «Сам себе режиссер», продержавшейся на экранах 28 лет, и «Смехопанорамы Евгения Петросяна», которая фактически беспрерывно показывалась по центральным каналам 26 лет.

Чтобы узнать о причинах этого решения, Teleprogramma.pro позвонила Евгению Петросяну, но юмористу, как оказалось, еще не сообщили эту грустную новость.

— А почему вы решили, что ее закрыли? – удивился Евгений Петросян. – Мне об этом никто не сказал. Я не в курсе. Может быть, и закрыли. Давайте, чтобы не было сплетен, уточним, а потом я буду комментировать.

— Если это правда, то можно ли будет увидеть «Смехопанораму» на другом канале?

— Вы мне задаете вопросы из серии: «Что вы будете делать после смерти?». Дайте разобраться.

Напомним, что у Евгения Петросяна на канале «Россия 1» продолжают выходить две большие программы – «Кривое зеркало» и «Петросян-шоу», а «Смехопанорама» является сборником наиболее удачных номеров и шуток из этих программ.

На запрос Teleprogramma.pro в пресс-службе телеканала сообщили лишь то, что производство программ «Утренняя почта» и «Смехопанорама» пока приостановлено.

Актриса Клара Новикова, которая была ведущей «Утренней почты» в 1983-1984 годах, узнав о приостановке выхода программы, поделилась с Teleprogramma.pro воспоминанием.

«Мы снимали в зоопарке, и режиссер Слава Пронин засунул меня в клетку с гепардами. А я – молодая дурочка — поддалась: «Актер должен рисковать!» — сказал он мне. При этом сам Пронин в клетку не заходил. Я же находилась там с двумя взрослыми гепардами и их детенышем. Работники зоопарка попытались меня успокоить, сказали: «Мы их недавно очень хорошо покормили. Но если вы вдруг увидите, что они бьют хвостами, то, пожалуйста, не убегайте – могут разорвать. Они на все бегущее так реагируют…» – вспоминает Клара Новикова. – Режиссер находится за оградой вольера и все время командует: «Ближе! Ближе! Ну что ты волнуешься?! Подходи!». Я уже дар речи потеряла – стояла в десяти шагах от этих… кошек. У меня рот от страха не раскрывался… Но самое обидное, что камера показала все так, будто бы я находилась далеко от гепардов. А Ира Понаровская, которую снимали вместе со мной, но она была за клеткой – будто бы стояла в двух шагах от них».

Новикова добавила, что последние годы не смотрела «Утреннюю почту», но ей жаль, что выход передач с такой историей приостанавливают.

Не совсем ясная ситуация сложилась вокруг программы «Сам себе режиссер». Ее бессменный руководитель и ведущий Алексей Лысенков заявил о закрытии. Хотя представители канала «Россия 1» никак не прокомментировали произошедшее. Так что до сих пор непонятно, закрыт «ССР» или его выход тоже приостановили.

Однако Лысенков сообщил, что как профессионал он понимает решение о закрытии его программы, но как человек – принимает с трудом.

«Спасибо большое авторам сотен тысяч сюжетов, которые были показаны в нашей программе, доставили удовольствие и принесли много радости, подняли настроение миллионам людей. Огромное спасибо тысячам людей, которые приехали ко мне в студию, чтобы поговорить о видео и поучаствовать в конкурсе «Слабо». Мне интересно было узнать, чем вы живете, кем работаете, как воспитываете детей. Я безумно благодарен вам за то, что вы делились со мной этим всем», – сказал Лысенков в своем обращении к зрителям.

Последний выпуск «Сам себе режиссер» вышел 22 декабря 2019 года, «Утренней почты» и «Смехопанорамы» — 29 декабря 2019 года.