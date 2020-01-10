BBC выпустит шоу посвященное «Фантастическим тварям»

Хотя второй фильм из цикла «Фантастические Твари» провалился в прокате и собрал самую маленькую кассу, по сравнению со всеми другими экранизациями работ писательницы Джоан Роулинг, компания BBC собирается выпустить передачу о волшебных животных франшизы.

Как сообщает издание Variety, актер Стивен Фрай выступит в качестве ведущего особого шоу, посвященного вымышленным существам. Проект под рабочим названием «Фантастические твари: Естественная история» разрабатывается каналом BBC в сотрудничестве с Лондонским музеем естествознания, где в скором времени должна открыться выставка «Фантастические твари: Чудеса природы». Да, вся задумка посвящена существам из фантастического фильма, которые никогда не существовали в реальной жизни, не ищите здесь логику.

Проект покажет, как мифические существа, придуманные писательницей Джоан Роулинг имеют общие черты с животными нашей планеты. Дата выхода передачи пока неизвестна.