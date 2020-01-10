ТВ-проекты

BBC выпустит шоу посвященное «Фантастическим тварям»

Ведущим выбрали известного актера Стивена Фрая.

BBC выпустит шоу посвященное «Фантастическим тварям»
Стивен Фрай. Фото: Clinton Wallace/ZUMAPRESS.com

Хотя второй фильм из цикла «Фантастические Твари» провалился в прокате и собрал самую маленькую кассу, по сравнению со всеми другими экранизациями работ писательницы Джоан Роулинг, компания BBC собирается выпустить передачу о волшебных животных франшизы.

Как сообщает издание Variety, актер Стивен Фрай выступит в качестве ведущего особого шоу, посвященного вымышленным существам. Проект под рабочим названием «Фантастические твари: Естественная история» разрабатывается каналом BBC в сотрудничестве с Лондонским музеем естествознания, где в скором времени должна открыться выставка «Фантастические твари: Чудеса природы». Да, вся задумка посвящена существам из фантастического фильма, которые никогда не существовали в реальной жизни, не ищите здесь логику.

Проект покажет, как мифические существа, придуманные писательницей Джоан Роулинг имеют общие черты с животными нашей планеты. Дата выхода передачи пока неизвестна.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

BBCДжоан РоулингНовости googleпередачаФантастические твариФильм "Фантастические твари"
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
BBC выпустит шоу посвященное «Фантастическим тварям»
Интересно?
Поделись с друзьями: