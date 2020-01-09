Актер Михаил Васьков узнал о смерти своего внебрачного сына

Михаил Васьков сыграл милиционера в фильме «Афоня». Сейчас в его копилке десятки ролей в театре и кино. Сейчас заслуженному артисту 64 года. Он успел жениться на Ольге Гаврилюк, но детей у них не было. Однако мужчина на днях обратился в студию передачи «На самом деле». Он признался, что в 19 лет крутил роман с девушкой в Самаре, а потом бросил ее, когда узнал, что она беременна.

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Редакторам передачи удалось отыскать его первую любовь — девушку по имени Галина Ильина. Сам Васьков пять лет безуспешно пытался ее найти, но он не знал, что она трижды сменила фамилию. «В 1975 году, лохматом, будучи на съемках в городе Самаре, я познакомился с девушкой по имени Галина. Мне сложно вспомнить точно, но встречались мы около года. Я все время рвался в этот город. Роман пришлось закончить. Съемки закончились и я еще раз приехал туда, захотел увидеться», — рассказал актер. По его словам, он увидел свою возлюбленную спустя несколько месяцев с округлившимся животом. «Я постоял, постоял и в общем смылся», — признался Васьков.

Все эти годы артист не виделся с первой любовью и не знал, от него она была беременна или нет. В студии Михаил Юрьевич узнал, что Галина родила от него сына. Он улыбнулся и выглядел счастливым. После этого произошла встреча актера с той самой женщиной из Самары. Сейчас она живет скромно и едва сводит концы с концами. «На улице бы не узнал никогда», — смущенно отметил Васьков. Бывшие влюбленные обнялись.

Галина призналась, что не так давно вышла замуж в четвертый раз. Так случилось, что троих предыдущих мужей она похоронила. По словам героини, она была замужем, когда встречалась с актером. По ее словам, мужчина был с Камчатки и виделись они редко. «На мотоцикле перегорела фара, но было светло и он поехал. Его сбила машина», — вспомнила Галина. От второго мужа она родила дочку. С ним женщина прожила 20 лет, но и этот мужчина умер. «В Балаково он также погибает в 43 года. Он ехал на велосипеде по трассе. Молодой человек делал тройной обгон и они столкнулись», — рассказала героиня. Третий ее муж тоже умирает. На этот раз от инфаркта. Теперь женщина живет с четвертым избранником.

«Сын Викентий взрослый у меня. Шеф-поваром работал в Москве» , — поделилась Галина. Она с грустью сообщила, что пять лет назад наследник Васькова умер. «Он очень любил женщину. Они прожили 10 лет в браке. Когда в очередной раз он поехал в Белгород как шеф-повар по контракту и вернулся, то она уже вышла замуж. Он запил и в течение трех лет просто сгорел. Он умер. Вот такая я черная вдова, такая моя карма. Хорошо, видимо, Миш, что наши пути разошлись», — едва сдерживая слезы, произнесла женщина.