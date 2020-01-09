Итоги на Первом: список самых популярных телепроектов 2019 года

Подводить итоги ушедшего года всегда приятно, особенно если они запомнились личными рекордами и приятными достижениями. Не остался в стороне и Первый канал, 9 января компания Mediascope опубликовала рейтинговые данные по телепрограммам, ставшим лидерами 2019 года.

Самым популярным событием года на Первом стало традиционное новогоднее обращение президента России. В тройку лидеров также вошел Парад 9 Мая. Лучшей информационной программой года стал выпуск новостей 9 Мая, а развлекательной программой признана «Новогодняя ночь на Первом». Лучшим ток-шоу – «Пусть говорят», а самым популярным спортивным событием – прямая трансляция четвертьфинала чемпионата мира по хоккею между сборными России и США.

Самой популярной музыкальной программой у зрителей оказался проект «Голос.Дети». В лидерах также любимые советские комедии «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказская пленница». Художественный сериал «Знахарь» стал открытием года.