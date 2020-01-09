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Седьмой счастливчик: Бузова представила нового ведущего «Дома-2»

К сплоченной команде присоединился еще один молодой человек.

Седьмой счастливчик: Бузова представила нового ведущего «Дома-2»
Ольга Бузова. фото: instagram.com/buzova86/

Многие помнят, как на телеэкранах только появилось шоу «Дом-2». Тогда его ведущими были Ксения Собчак и Ксения Бородина. Спустя годы Бородина продолжает вести проект, а вот ее напарница покинула это место работы, уступив право занять место более молодым ребятам. Передача стала настолько популярной, что ведущих постепенно стало не двое, а шестеро, чтобы можно было вести дневные и вечерние выпуски, а также не только из Москвы, но и с Сейшел.

Долгое время ходили слухи о закрытии реалити-шоу, но похоже, что оно лишь процветает. В новом выпуске «Дома-2» Бузова представила участникам и зрителям своего нового коллегу, который стал седьмым ведущим.

«Прошу любить и жаловать — до этого момента шеф-редактор журнала „Дом-2“, а с сегодняшнего дня — ведущий телепроекта „Дом-2“», — объявила она.

Рядом с ней сел Антон Беккужев. 27 летний парень окончил Московский государственный университет, факультет журналистики. 10 лет назад он стал работать с проектом. По словам молодого человека, он даже не представлял, что станет одним из ведущих телестройки.

«Конечно, для меня это огромная честь и большая ответственность. Спасибо Оле Бузовой за поддержку во время моего первого Лобного», — прокомментировал произошедшее Антон в соцсети. «Добро пожаловать в ад», — с иронией отреагировал на новость Влад Кадони. Многие поклонники поздравили нового ведущего. А другие стали беспокоиться, что его взяли на замену Юлии Ефременковой, которая недавно объявила о беременности. Однако пока девушка покидать проект не собирается.

Напомним, что Бородина занимает должность ведущей уже 15 лет. В 2008 году к ней присоединилась одна из самых ярких участниц шоу — Бузова, спустя семь лет  с девушками стал работать Влад Кадони, прославившийся как участник «Битвы экстрасенсов». А за последние три года в команду ведущих вошли Андрей Черкасов, Ольга Орлова и Юлия Ефременкова.

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Седьмой счастливчик: Бузова представила нового ведущего «Дома-2»
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