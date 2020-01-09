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Девушки шутят: на ТНТ появится шоу «Женский стендап»

Девушки-комики смешно расскажут о своих насущных проблемах.

Девушки шутят: на ТНТ появится шоу «Женский стендап»
Женский стендап. Фото: ТНТ

Большинство мужчин уверены, что женщины не умеют шутить, а юмор — это прерогатива сильной половины человечества. Совсем скоро женщины-комики докажут, что это не так.

18 января на телеканале ТНТ стартует показ нового комедийного шоу – «Женский стендап», в котором участницы будут говорить правду обо всем, что их волнует и веселит.

Продюсерами новой программы стали победительницы одного из сезонов проекта «Comedy Баттл» — Ирина Мягкова и Зоя Яровицына. Девушки решили, что новая площадка станет доступной для каждой представительницы слабого пола, которой есть, что рассказать.

«Женщинам всегда было сложнее пробиться в любой сфере, в том числе и в юморе. В России много талантливых девочек-комиков, но им негде было реализовать свой потенциал. Мы решили придумать такую площадку. Женщинам в жизни часто приходится врать, что-либо замалчивать, делать вид, что их все устраивает. У нас никто молчать не будет», — рассказывают создательницы нового шоу.

Сейчас 2020 год, женщины работают наравне с мужчинами, но до сих пор остаются предрассудки типа «Как так можно? Ты же девочка! Ты же мать!» Создатели шоу хотят показать, что любая женщина может поделиться тем, что она на самом деле думает, и ничего ей за это не будет. И публика оценит юмор.

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«Женский стендап»Comedy ClubстендапТНТ
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Девушки шутят: на ТНТ появится шоу «Женский стендап»
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