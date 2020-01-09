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«Танцевали под Киркорова»: Эрнст рассказала, как встретила Новый год ее семья

Софья появилась в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.

«Танцевали под Киркорова»: Эрнст рассказала, как встретила Новый год ее семья
Софья Эрнст. Фото https://www.instagram.com/sofyapavlovna/

Иван Ургант воспользовался служебным положением и выспросил у гостьи своего вечернего шоу на Первом канале, Софьи Эрнст, как отметил Новый год его начальник — муж актрисы Константин Эрнст. Оказалось, что довольно прозаично. Возможно, из-за того, что девушка находится на последних сроках беременности.

«Дома танцевали перед телевизором под Филиппа Киркорова», — сказала она. «Серьезно? А когда вы говорите, что танцевали под Киркорова возле телевизора, вы имеете ввиду всех членов вашей семьи?» — удивился Эрнст. «Кроме одного», — уточнила жена генерального директора Первого канала.

По словам актрисы, в тот момент, когда вся семья танцевала перед телевизором, Константин Эрнст «угорал» над ними. Отметим, что у Эрнстов две дочери — Эрика и Кира, родившиеся в 2016 и 2017 году соответственно. Вскоре у них появится третий совместный ребенок. От первого гражданского брака у Эрнста также есть 25-летняя дочь Александра.

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«Танцевали под Киркорова»: Эрнст рассказала, как встретила Новый год ее семья
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