«Люди очень нестандартные, разные»: Троянова анонсировала съемки нового «Последнего героя»

Актриса Яна Троянова в сторис Instagram анонсировала начало съемок популярного проекта «Последний герой». Участники шой сейчас в полном составе находятся на Филиппинах.

«Прошел первый съемочный день «Последнего героя». Участники мне дико понравились. Я довольна. Прямо сейчас нет эмоций. Они все оставлены на съемочной площадке. Даже голос подсел. Будет очень интересно. Люди очень нестандартные, разные. Не буду пока говорить, что и как. Могу только транслировать себя и конечно же закат. Все. Обнимашки. Буду наслаждаться закатом. Пока», — заявила популярная телеведущая.

Отметим, что в предыдущем проекте против друг друга «воевали» актеры и экстрасенсы. Шоу выдалось очень захватывающим. Кто будет главными действующими лицами на этот раз, пока держится в секрете. Известно, что для съемок задействован филиппинский остров Эль Нидо Палаван.

Добавим, что ранее в одной из бесед с журналистами актриса называла шоу издевательством над людьми. Однако, как видно, она согласилась и дальше быть ведущей проекта.