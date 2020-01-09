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«Люди очень нестандартные, разные»: Троянова анонсировала съемки нового «Последнего героя»

Звезда сейчас находится на тропическом острове на Филиппинах.

«Люди очень нестандартные, разные»: Троянова анонсировала съемки нового «Последнего героя»
Троянова снимается в "Последнем герое"/http://globallookpress.com/

Актриса Яна Троянова в сторис Instagram анонсировала начало съемок популярного проекта «Последний герой». Участники шой сейчас в полном составе находятся на Филиппинах.

Яна Троянова. Фото
Троянова находится на Филиппинах/https://www.instagram.com/troyanovayana/

«Прошел первый съемочный день «Последнего героя». Участники мне дико понравились. Я довольна. Прямо сейчас нет эмоций. Они все оставлены на съемочной площадке. Даже голос подсел. Будет очень интересно. Люди очень нестандартные, разные. Не буду пока говорить, что и как. Могу только транслировать себя и конечно же закат. Все. Обнимашки. Буду наслаждаться закатом. Пока», — заявила популярная телеведущая.

Отметим, что в предыдущем проекте против друг друга «воевали» актеры и экстрасенсы. Шоу выдалось очень захватывающим. Кто будет главными действующими лицами на этот раз, пока держится в секрете. Известно, что для съемок задействован филиппинский остров Эль Нидо Палаван.

Добавим, что ранее в одной из бесед с журналистами актриса называла шоу издевательством над людьми. Однако, как видно, она согласилась и дальше быть ведущей проекта.

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Новости googleФилиппинышоу "Последний герой"Яна Троянова
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«Люди очень нестандартные, разные»: Троянова анонсировала съемки нового «Последнего героя»
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