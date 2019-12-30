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«Я думал, описаюсь от смеха»: Лазарев снялся в новогоднем выпуске шоу «Где логика?»

Его напарником по команде стал шоумен Александр Гудков.

«Я думал, описаюсь от смеха»: Лазарев снялся в новогоднем выпуске шоу «Где логика?»
Сергей Лазарев стал участником юмористической программы. Фото: globallookpress.com

В новогоднем выпуске передачи «Где логика?» на ТНТ засветятся певец Сергей Лазарев, комик Александр Гудков, танцор Мигель и юморист Тимур Батрутдинов. Первые двое будут соперничать со второй парой. Их команда будет называться «Голубая лагуна».

Всю эту информацию Лазарев опубликовал на своей странице в Instagram, поделившись эмоциями после записи программы.

«Я думал, я описаюсь от смеха во время съемок этого новогоднего выпуска, — признался певец. — Это будет огнище!»

Своего напарника Гудкова Сергей назвал гением. Похоже, что шоумен по-настоящему впечатлил артиста своими способностями.

Напомним, шоу «Где логика?» является юмористическим, но позиционирует себя, как интеллектуальная игра. Участникам предстоит ответить на забавные вопросы, но чтобы двигаться вперед нужно немало поработать головой. Ведет программу — КВНщик Азамат Мусагалиев.

Выпуск, о котором идет речь, выйдет на ТНТ 31 декабря.

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«Я думал, описаюсь от смеха»: Лазарев снялся в новогоднем выпуске шоу «Где логика?»
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