Предсказано верно: какие пророчества участников «Битвы экстрасенсов» сбылись

Маги и волшебники проникают в прошлое и предсказывают будущее не только простым смертным, но и звездам. Нередко эти предсказания сбываются, в других случаях – оказывают воздействие на поведение знаменитостей.

Певице Натали пришлось выбросить велосипед

Когда Натали предложили поучаствовать в «Битве экстрасенсов», она не сразу согласилась: не очень-то верила во все эти магические «штучки». И точно: большинство тех, кто объявлял себя провидцем, не смогли с завязанными глазами определить – мужчина или женщина перед ними, чем занимается, какой цвет волос у приглашенного…

Но вот в студии появилась Виктория Райдос. При ее появлении Натали, по ее признанию, почувствовала озноб. А потом ясновидящая уверенно сказала: у той, которая сидит перед ней, есть сын со светлыми волосами, и его ждет несчастье, если он сядет на красный велосипед.

Такого велосипеда в семье Натали не было, поэтому певица удивилась. А, вернувшись с программы домой, обнаружила красный велосипед в кладовке! Оказалось, что его принес отец Натали. Певица, вспомнив пророчество ясновидящей, немедленно отнесла подарок на помойку. Ей с трудом удалось прийти в себя после истерики, вызванной такой точностью предсказания.

Сергею Сафронову предсказали падение с мотоцикла

Один из ведущих программы – Сергей Сафронов – тот самый человек, который добавляет шоу долю здорового скептицизма. Ну вот не верит он в магов и экстрасенсов, и все! Но на этот случай народ сложил удачную поговорку: «И на старуху бывает проруха»…

Однажды во время съемок 5-го сезона шоу, к Сергею подошла одна из участниц – Лилия Хегай – и серьезно сказала: «За руль мотоцикла не садись!». Сергей, усмехнувшись, ответил, что вообще не ездит на мотоцикле.

Прошло некоторое время, и ведущему пришлось вспомнить пророчество Лилии. В одном из цирковых шоу, выполняя номер, он должен был все-таки сесть за руль мотоцикла. И – во время репетиций получил травму плеча, упав с железного коня.

Полине Гагариной предсказали рождение дочери

Мохсен Норузи, ставший победителем 10-го сезона шоу, в 2016 году предрек певице Полине Гагариной рождение в следующем году дочери. Более того – колдун сказал, что девочка появится на свет в теплое время года, скорее всего, в конце весны, и что всего у Полины и ее мужа будет трое детей.

Что ж, дочь Мия родилась у Полины в апреле 2017-го, как и было предсказано. От первого брака у певицы есть сын Андрей. Возможно, это еще не предел, и семейство Полины Гагариной продолжит расти? Увидим!

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…А Ксении Собчак – сына!

Мохсен Норузи увидел заранее и беременность Ксении Собчак: экстрасенс сказал, что у Ксении и Максима Виторгана в 2016-м родится мальчик. Так и произошло, ребенка назвали Платоном. Только вот семейная жизнь у Ксении и Максима не сложилась, они развелись, и теперь у каждого из них – своя жизнь.

Лазареву пообещали 3-е место на «Евровидении»

Победительница 1-го сезона «Битвы экстрасенсов» Светлана Филаретова предсказала, что Сергей Лазарев займет на «Евровидении» третье место задолго до конкурса. В 2016 году так и случилось. История повторилась и в 2019-м – вновь третье место!

Гадалка добавила к своему предсказанию, что выше этого результата Сергею не подняться, но не потому, что мало таланта, а из-за политики. Все произошедшее подтвердило слова Светланы: по итогам зрительского голосования у Лазарева должно было быть первое место, однако ему досталось только третье.

Бузовой и Криду предрекли одиночество

Финалистка 6-го сезона магического шоу, Кажетта Ахметжанова, рассказала, что на программе «Замуж за Бузову» Ольга не найдет своего суженого. Зато звезда «Дома-2» начнет строить роскошный особняк, вокруг которого будет много разговоров. Так и вышло.

И Егору Криду Кажетта предсказала – программа «Холостяк» не поможет ему найти невесту. И в самом деле, несмотря на то, что певец подарил финалистке «Холостяка» Дарье Клюкиной кольцо, их отношения так и не сложились.