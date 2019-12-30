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Подсмотрели: как пройдет новогодний «Квартирник НТВ у Моргулиса» с рок-звездами

В распоряжении Teleprogramma.pro оказались фото со съемок популярной передачи.

Подсмотрели: как пройдет новогодний «Квартирник НТВ у Моргулиса» с рок-звездами
Новогодний выпуск «Квартирника НТВ у Моргулиса». Фото: НТВ

Федеральные телеканалы отсняли на Новый год много интересного. Корреспонденты Teleprogramma.pro постарались посетить максимальное количество шоу и написать репортажи со съемок.

На этот раз к нам попали кадры новогоднего выпуска популярной передачи «Квартирник НТВ у Моргулиса». Ребята, там будут все! Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Леонид Агутин, Андрей Макаревич, Александр Розенбаум, Валерия, Тамара Гвердцители, Лариса Долина, Николай Расторгуев, Валерий Сюткин и многие другие.

Всего – 70 музыкантов!

Евгений Моргулис. Фото
Евгений Моргулис. Фото: НТВ

«Атмосфера на «Квартирнике» отличная, и именно поэтому мы здесь. Глаза в глаза и отличная живая музыка.  Женя Маргулис – душевный. Он сам по себе большая личность. Он такой у нас замечательный, теплый, кухонный», — признался Юрий Шевчук.

Юрий Шевчук на «Квартирнике НТВ у Моргулиса». Фото
Юрий Шевчук на «Квартирнике НТВ у Моргулиса». Фото: НТВ

В шоу примет участие и певец Николай Носков, который недавно преодолел болезнь. Артиста на сцене зал встретил бурными аплодисментами, стоя.

Николай Носков на «Квартирнике НТВ у Моргулиса». Фото
Николай Носков на «Квартирнике НТВ у Моргулиса». Фото: НТВ

И, конечно, Евгений Маргулис возьмет гитару и откроет праздник собственной композицией. А затем вместе со Светланой Сургановой он споет одну из самых любимых песен.

Леонид Агутин и группа "Отпетые мошенники" на «Квартирнике НТВ у Моргулиса». Фото
Леонид Агутин и группа «Отпетые мошенники» на «Квартирнике НТВ у Моргулиса». Фото: НТВ
Борис Гребенщиков на «Квартирнике НТВ у Моргулиса». Фото
Борис Гребенщиков на «Квартирнике НТВ у Моргулиса». Фото: НТВ
Певица Валерия на «Квартирнике НТВ у Моргулиса». Фото
Певица Валерия на «Квартирнике НТВ у Моргулиса». Фото: НТВ
Сергей Галанин на «Квартирнике НТВ у Моргулиса». Фото
Сергей Галанин на «Квартирнике НТВ у Моргулиса». Фото: НТВ
Глюкоза и Лева из "Би-2" на «Квартирнике НТВ у Моргулиса». Фото
Глюкоза и Лева из «Би-2» на «Квартирнике НТВ у Моргулиса». Фото: НТВ
Юрий Лоза и Валерий Сюткин на «Квартирнике НТВ у Моргулиса». Фото
Юрий Лоза и Валерий Сюткин на «Квартирнике НТВ у Моргулиса». Фото: НТВ
Николай Расторгуев и актриса Полина Максимова на «Квартирнике НТВ у Моргулиса». Фото
Николай Расторгуев и актриса Полина Максимова на «Квартирнике НТВ у Моргулиса». Фото: НТВ
Алена Свиридова и Сергей Трофимов на «Квартирнике НТВ у Моргулиса». Фото
Алена Свиридова и Сергей Трофимов на «Квартирнике НТВ у Моргулиса». Фото: НТВ
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Тэги:

"Квартирник у Маргулиса"Агутин ЛеонидАндрей МакаревичБорис ГребенщиковЕвгений МоргулисНиколай НосковСветлана СургановаЮрий Шевчук
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Подсмотрели: как пройдет новогодний «Квартирник НТВ у Моргулиса» с рок-звездами
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