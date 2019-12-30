Подсмотрели: как пройдет новогодний «Квартирник НТВ у Моргулиса» с рок-звездами

Федеральные телеканалы отсняли на Новый год много интересного. Корреспонденты Teleprogramma.pro постарались посетить максимальное количество шоу и написать репортажи со съемок.

На этот раз к нам попали кадры новогоднего выпуска популярной передачи «Квартирник НТВ у Моргулиса». Ребята, там будут все! Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Леонид Агутин, Андрей Макаревич, Александр Розенбаум, Валерия, Тамара Гвердцители, Лариса Долина, Николай Расторгуев, Валерий Сюткин и многие другие.

Всего – 70 музыкантов!

«Атмосфера на «Квартирнике» отличная, и именно поэтому мы здесь. Глаза в глаза и отличная живая музыка. Женя Маргулис – душевный. Он сам по себе большая личность. Он такой у нас замечательный, теплый, кухонный», — признался Юрий Шевчук.

В шоу примет участие и певец Николай Носков, который недавно преодолел болезнь. Артиста на сцене зал встретил бурными аплодисментами, стоя.

И, конечно, Евгений Маргулис возьмет гитару и откроет праздник собственной композицией. А затем вместе со Светланой Сургановой он споет одну из самых любимых песен.