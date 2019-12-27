Ургант поведет Киркорова, Ревву и Бузову домой к обычным телезрителям

Шоу «Вечерний Ургант» готовит подарок для своих зрителей. Слившись с «Голубым огоньком», 2 января оно сменит название на «Голубой Ургант», а также поменяет формат. Впервые за всю историю передачи она будет не принимать гостей, а сама пойдет в гости. Причем, не к звездам, а к обычным телезрителям.

«Мы делаем то, о чем мечтали семь лет, ездим по домам и поздравляем людей», — поделился задумкой ведущий Иван Ургант.

Конечно, он был бы не он, если бы, собираясь в гости не прихватил кого-нибудь из селебрити. Уже заявлено, что вместе с ним к обычным телезрителям поедут Филипп Киркоров, Александр Ревва, Полина Гагарина, Тимати, Сергей Жуков и даже Ольга Бузова.

Не верите? Смотрите «Голубой Ургант» 2 января в 23:35 на Первом канале.