Бузова расскажет о своих отношениях с Манукяном в финальном выпуске «План Б»

Вот уже почти полгода поклонники Ольги Бузовой подозревают, что у нее отношения с блогером Давой (Давид Манукян), который уже снялся с ней в многочисленных роликах. Сама певица продолжает прилюдно страдать от отсутствия любимого человека в ее жизни, что делает ее песни еще популярнее, но фанаты ищут и находят новые доказательства того, что она уже определилась с мужчиной.

Но в воскресенье, 29 декабря, Ольга поставит все точки над «i». В эфир телеканала ТНТ выйдет финальный выпуск шоу «План Б», в котором Бузова признается, есть у нее отношения с Давой или нет.

Напомним, эта программа выходила в течение 13 недель. На протяжении этого времени скандальная певица и Тимур Батрутдинов искали свою любовь среди ряда кандидатов, пообещав, что, если не найдут, сами станут парой. Из предыдущего выпуска уже известно, что Бузова на проекте себе никого не нашла. В финале остается лишь узнать, что там решил Тимур. Ему предстоит выбрать между участницами Лизой Аниховской и Маргаритой Гавриловой.

Но Бузова — главная звезда этого шоу — не могла оставить финал без своего яркого аккорда. Поэтому создатели программы обещают, что в эфире прозвучит ее откровенное признание. И касаться оно будет Давида Манукяна.

Смогли ли Ольга и Тимур обрести свое счастье в 2019 году? Узнаем в шоу «План Б» на ТНТ 29 декабря в 20:30.