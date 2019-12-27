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Бузова расскажет о своих отношениях с Манукяном в финальном выпуске «План Б»

А Тимур Батрутдинов определится, какую красавицу ему выбрать.

Бузова расскажет о своих отношениях с Манукяном в финальном выпуске «План Б»
Ольга Бузова интригует поклонников своей близостью с Давой. Фото: канал ТНТ.

Вот уже почти полгода поклонники Ольги Бузовой подозревают, что у нее отношения с блогером Давой (Давид Манукян), который уже снялся с ней в многочисленных роликах. Сама певица продолжает прилюдно страдать от отсутствия любимого человека в ее жизни, что делает ее песни еще популярнее, но фанаты ищут и находят новые доказательства того, что она уже определилась с мужчиной.

Но в воскресенье, 29 декабря, Ольга поставит все точки над «i». В эфир телеканала ТНТ выйдет финальный выпуск шоу «План Б», в котором Бузова признается, есть у нее отношения с Давой или нет.

Напомним, эта программа выходила в течение 13 недель. На протяжении этого времени скандальная певица и Тимур Батрутдинов искали свою любовь среди ряда кандидатов, пообещав, что, если не найдут, сами станут парой. Из предыдущего выпуска уже известно, что Бузова на проекте себе никого не нашла. В финале остается лишь узнать, что там решил Тимур. Ему предстоит выбрать между участницами Лизой Аниховской и Маргаритой Гавриловой.

«План Б»
Телезрители уже знают, что Ольга и Тимур не останутся вместе. Так кого же они себе нашли за этот год? Фото: канал ТНТ.

Но Бузова — главная звезда этого шоу — не могла оставить финал без своего яркого аккорда. Поэтому создатели программы обещают, что в эфире прозвучит ее откровенное признание. И касаться оно будет Давида Манукяна.

Смогли ли Ольга и Тимур обрести свое счастье в 2019 году? Узнаем в шоу «План Б» на ТНТ 29 декабря в 20:30.

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«План Б»Батрутдинов личная жизньБузова и ДаваДаваДавид МанукянОльга БузоваТимур Батрудинов
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Бузова расскажет о своих отношениях с Манукяном в финальном выпуске «План Б»
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