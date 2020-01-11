Женский юмор: каких талантливых комедианток подарил нам 2019 год

Времена безраздельного властвования Елены Степаненко, Клары Новиковой и Елены Воробей постепенно уходят. На телевидении появляются новые, дерзкие и откровенные острячки, которые день за днем опровергают тезис об отсутствии в природе женского юмора.

На что и на кого обратить внимание, если вы обожаете слушать, как шутят дамы?

«Женский стендап»

Шоу выйдет в новом телесезоне ТНТ. Главная застрельщица — Юлия Ахмедова, сопродюсер шоу Stand Up и наставница проекта «Открытый микрофон».

В эфире ТНТ уже есть женское шоу — это Comedy Woman, которому помогает доброй шуткой Александр Гудков. Но в последнее время с проектом связано много скандалов (шутки над ингушским народом, Буддой, генералом Карбышевым), и канал решил создать еще один центр притяжения женского, но не такого токсичного юмора. Задавать жару мужчинам будут не только новые, но и знакомые зрителю юмористки: Ольга Новикова — актриса «Ольги» и победительница «Открытого микрофона», обаятельная Виктория Складчикова, смелая Ирина Мягкова.

Эффект Горбачевой

Актрису «Мастерской Петра Фоменко» Ирину Горбачеву знала только профессиональная тусовка, а потом она начала снимать вайны для Инстаграма. Ироничные ролики имели бешеный успех у публики — 1,5 млн подписчиков! Горбачева придумала несколько узнаваемых образов: типичная мамаша, собачница, мизантроп, экзальтированная актриса, иностранка Эльза.

Ирину начали звать королевой клоунов. Дальше были театральные премии, множество интервью и обложки гламурных журналов, а еще первая главная роль — в драме Бориса Хлебникова «Аритмия», за что она получила «Золотого орла» и «Нику».

Пример Горбачевой оказался заразительным: короткие видео начали снимать и другие актрисы. Ольга Медынич, прозябавшая без больших ролей, реализовала в Инстаграме свой комедийный дар таким же образом, набрав под 2 млн подписчиков. Это позволяет ей и формы не терять, и на рекламе зарабатывать в отсутствие крупных проектов.

Михалкова: из «Пельменей» в КВН

Участница команды КВН «Уральские пельмени» Юлия Михалкова долго была визитной карточкой юмористической бригады. Успех позволил девушке сниматься в рекламе, клипах, записывать песни. В 2016 году она нацелилась на Госдуму РФ и даже участвовала в предварительном голосовании «Единой России», правда, безуспешно. Заявив, что она достигла потолка, Юлия покинула «Уральские пельмени» и переехала в 2019 году в Москву. Теперь актриса будет вести детский КВН и этим, скорее всего, не ограничится.

«Однажды в России»

Проект изначально задумывался как скетч-шоу от бывших кавээнщиков: Вадима Галыгина, Игоря Ласточкина, Азамата Мусагалиева, Давида Цаллаева, Дениса Дорохова, Тимура Тании и других.

Изначально в мизансценах участвовали и женщины — Ольга Картункова, Екатерина Моргунова и Ирина Чеснокова. Чем дальше, тем больше девушек стали привлекать к юмору: в шоу пришли Юлия Топольницкая, Карина Зверева, Анна Деконская. В шоу началась ротация, и некоторые юмористки стали отпочковываться и расти дальше: к примеру, Ирина Чеснокова начала вести собственное шоу в YouTube «Бар в большом городе».

Чем больше ярких девушек на ТВ появляется, тем внимательнее к ним присматриваются продюсеры — так в шоу появилась пышногрудая Яна Кошкина, у которой не получилось в проекте «МаксимМаксим», зато отлично получилось в «Домашнем аресте».

Марина Федункив: от «Реальных пацанов» к Инстаграму

Создательница самого точного образа хабалистой, но честной русской женщины сверкнула в образе мамы Коляна из «Реальных пацанов». После успеха сериала актрису пригласили в шоу Comedy Woman. Вместе с певицей Анной Плетневой Марина снялась в интернет-сериале «Подруга», в котором разыграла увольнение из Comedy Woman. Обратила на себя внимание телепродюсеров и стала вести шоу «Все просто» (канал «360°») и «Пригласите на свадьбу» («Россия 1»). Открыла для себя Инстаграм, а для подписчиков — новую Федункив, которая разыгрывает искрометные сценки из жизни. За три года актриса нарастила аудиторию в 3 млн подписчиков и стала подписывать крупные рекламные контракты с банками.

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