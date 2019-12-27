Представитель Мясникова рассказал, в каких проектах участвует «Уральский пельмень»

Не так давно прошла информация, что юморист покинул шоу из-за конфликта с генпродюсером телеканала СТС Вячеславом Муруговым.

Представитель юмориста Вячеслава Мясникова из «Уральских пельменей» опроверг конфликт своего подопечного и продюсера канала СТС Вячеслава Муругова. Напомним, что ранее прошла информация, что якобы именно Муругов приложил руку для ухода Мясникова из «Уральских пельменей».

Некоторые СМИ утверждали, что он заставлял юмориста петь более пошлые песни во время концертов «Уральских пельменей», чтобы привлекать дополнительную зрительскую аудиторию и повышать рейтинг шоу. В ответ Мясников сказал, что этим заниматься не будет. Тогда Муругов настоял на его замене на комика Ивана Абрамова.

«Вячеслав Мясников продолжает участвовать в телепроектах «Уральские пельмени» на СТС и одновременно в сольном проекте с Рожковым», — заявил представитель, слова которого приводит портал Ura.ru.

Напомним, что Вячеслав Мясников долгие годы был одним из лидеров «Уральских пельменей». В прошлом году они с Андреем Рожковым приняли решение отправиться в отельное плавание. Юмористы ездят по стране со своей программой. Их шоу называется «Ваши пельмени».

Надо отметить, что многие поклонники шоу сходятся во мнении – участники шоу специально разделились, чтобы больше гастролировать и заработать денег. При этом сам Вячеслав Мясников не раз говорил, что придет время и он обязательно прояснит, почему они сейчас гастролируют раздельно. Не комментирует уход от основного состава и Андрей Рожков. Сами «Уральские пельмени» зла на своих коллег не держат. За поступок они их не осуждают.