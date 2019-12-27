Разин пригрозил Малахову исками на огромные суммы, если выйдет «Привет, Андрей!» с Шатуновым

Продюсер Андрей Разин в Instagram заявил, что подаст иск в суд, если программа «Привет, Андрей!» выйдет в эфир в ближайшую субботу, 28 декабря. Ее гостем должен стать Юрий Шатунов, экс-солист «Ласкового мая». В студии он, в частности, расскажет всю правду о своих отношениях с Андреем Разиным. Как уверяет Шатунов, сейчас Разин поет под его фонограммы.

Между тем Разин утверждает, что это полная ложь. Как сказал продюсер, вся беда Шатунова, что он с шести лет курил и у него сейчас голос намного хуже, чем у продюсера.

«А после этих слов я подам в суд. Мы проведем экспертизу моего исполнения песен, после чего Малахов, его команда и все собравшиеся люди удостоверятся, что я пою вживую и голос у меня звучит немного звонче, чем у Юры Шатунова. Кроме того, телеканал «Россия-1» заплатит огромные деньги за потерю моей репутации, потому что мы сделали «Седую ночь» финальной песней и все наши солисты поют ее вживую», — заявил Андрей Разин.

Продюсер также отметил, что не запрещает Шатунову петь песни «Ласкового мая». Дело в том, что, как утверждает он, правообладателем композиций группы является Руслан Филатов. Разин отметил, что всегда поет вживую. Малахова и его сторонников он считает провокаторами.

Напомним, что между Шатуновым и Разиным около года назад пробежала чёрная кошка. Сейчас музыкант отказался выступать в «Ласковом мае». Он гастролирует сольно.