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Мясников из «Уральских пельменей» высказался после слухов об уходе из шоу

Некоторые СМИ пишут, что у юмориста произошел конфликт с продюсером телеканала СТС Вячеславом Муруговым.

Мясников из «Уральских пельменей» высказался после слухов об уходе из шоу
Мясников мог уйти из "Уральских пельменей"/https://www.instagram.com/miasnikov.s/

Участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников высказался после слухов о том, что у него якобы случился конфликт с генпродюсером телеканала СТС Вячеславом Муруговым.

По слухам, Муругов требовал, чтобы Мясников пел более пошлые песни во время выступлений «Уральских пельменей». Якобы таким способом продюсер хотел поднять зрительский интерес к шоу, которому, кстати, будет отдана вся новогодняя ночь на канале. Между тем Мясников, который уже много лет служит запевалой в «Уральских пельменях», отказывался менять свой репертуар на более пошлый. После этого Муругов настоял на его уходе из шоу. Теперь запевалой будет комик Иван Абрамов.

«Мне Вячеслав об этом ничего не говорил, поэтому я не знаю. И я не знаю, есть конфликт на самом деле или нет, поэтому я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию», — сказал Мясников.

При этом юморист сказал, что лучше об этом спросить у его помощника. Правда, тот пока на связь с журналистами не выходит, сообщает портал Ura.ru.

Напомним, что Вячеслав Мясников выступает вместе с «Уральскими пельменями» только в Екатеринбурге. Именно в уральской столице проходит запись программы для СТС. С гастролями с командой юморист не ездит. Он выступает вместе Андреем Рожковым. Их шоу называется «Ваши пельмени». Кстати, концерты «отколовшихся» «Уральских пельменей» проходят по всей стране и даже за рубежом при аншлагах. Полные залы у основного коллектива, которые также не испытывают недостатка в зрителях.

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Тэги:

Андрей РожковВячеслав МаруговВячеслав МясниковТелеканал СТСшоу "Уральские пельмени"
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Мясников из «Уральских пельменей» высказался после слухов об уходе из шоу
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