ТВ-проекты

Грубый Билан, кусачий Тарзан и любвеобильный Лев: интернет-шоу, ставшие открытием 2019 года

Местами это жестко, даже слишком, но зато живо, остро и искренне.

Грубый Билан, кусачий Тарзан и любвеобильный Лев: интернет-шоу, ставшие открытием 2019 года
Кадр из шоу Comment Out

Надоели скучные и однообразные юмористическое передачи? Устали от академической клоунады, комических куплетов и одинаковых шуток? Ничего, «Телепрограмма» готова порекомендовать несколько огненных интернет-шоу, просмотр которых поднимет настроение и избавит от зимней хандры.

«Музыкалити»

Лев Лещенко по просьбе Максима Галкина вспоминал о том, сколько у него было женщин. Фото
Лев Лещенко по просьбе Максима Галкина вспоминал о том, сколько у него было женщин. Фото: Кадр из шоу «Музыкалити»

Ведущий: Максим Галкин при поддержке Басты (шоу снимается и выходит на канале Василия Вакуленко Gazgolder).

В чем смысл: ведущий сажает за стол представителей старой и новой школы эстрады, чтобы они оценивали современные песни по 10-балльной шкале. В паузах между треками троица общается и активно юморит.

Почему стоит смотреть: по сути, это первая попытка ведущего Первого канала покорить Ютуб. У Галкина уже получается расшевелить канонических представителей попсы — Льва Лещенко, Николая Баскова, Лолиту — и перекинуть от них мостик к дерзкому поколению молодых — рэперам Моргенштерну (Алишер Валеев), его коллеге Трилл Пиллу (Тимур Самедов) и Кириллу Бледному из группы «Пошлая Молли». Больше нигде вы не увидите, как импозантный Лев Валерьянович Лещенко произносит слово «сука» своим бархатистым баритоном, вспоминает число своих партнерш и объясняет, почему мат в устах девушки звучит сексуально. Или как Николай Басков напоминает юному визави, что он — народный артист Чечни, так что тому в*** (выпендриваться) не стоит, и требует психиатра после прослушивания современной музыки. В общем, полный отрыв и никакой цензуры!

Comment Out

Владимир Маркони (справа) чуть не упаковал в багаж Михаила Галустяна. Фото
Владимир Маркони (справа) чуть не упаковал в багаж Михаила Галустяна. Фото: Кадр из шоу Comment Out

Ведущий: Владимир Маркони (сценарист и ведущий рубрик в «Вечернем Урганте») при участии Александра Гудкова.

В чем смысл: две звезды в режиме онлайн пишут гадкие комментарии публичным людям, общим знакомым и друзьям. Сообщения выводятся на большой экран. У участников есть право отказаться от хулиганства, тогда их ждет по-настоящему жестокое испытание: удар стулом, шлепок рыбой по лицу, выстрел жуком в рот, поедание протухшей еды, зажим головы бедрами бодибилдерши, наклеивание на лицо чужих волос и так далее.

Почему стоит смотреть: нигде и никогда вы больше не увидите, как, например, Дима Билан пишет своему продюсеру Яне Рудковской: «Я как-то сосал молоко из груди только что ощенившейся собаки! Вот это круто, а не то, что ты пишешь!» Или как Михаил Галустян звонит своему другу Гарику Мартиросяну и начинает выяснять, как тот, пардон, ходит в туалет. Или как Дмитрий Губерниев предлагает бизнесмену Олегу Тинькову побыть его седлом на велосипеде.

«Что было дальше»

Кадр из шоу «Что было дальше»
Ведущие шоу «Что было дальше»

Ведущие: знакомые по телепроектам Stand Up и «Открытый микрофон» комики Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Сергей Детков, Тамби Масаев и Рустам Саидахмедов.

В чем смысл: звездные гости приходят, чтобы рассказать захватывающую историю, финал которой должны угадать ведущие, но вместо этого над ними жестко издеваются, перебивают и тем самым доводят до истерики.

Почему стоит смотреть: нецензурированное и бескомпромиссное шоу — единственное место, где легально и очень смешно стебут (и даже матерят) звезд первой величины — в диапазоне от Семена Слепакова и Гарика Харламова до Вадима Галыгина и Артемия Лебедева. Даже пафосные артисты сбрасывают защитную шкурку и открываются навстречу шквальному огню сарказма — муж Наташи Королевой Сергей «Тарзан» Глушко даже оседлал и покусал одного из ведущих.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Что было дальше»Comment OutМузыкалити
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Грубый Билан, кусачий Тарзан и любвеобильный Лев: интернет-шоу, ставшие открытием 2019 года
Интересно?
Поделись с друзьями: