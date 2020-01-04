Грубый Билан, кусачий Тарзан и любвеобильный Лев: интернет-шоу, ставшие открытием 2019 года

Местами это жестко, даже слишком, но зато живо, остро и искренне.

Надоели скучные и однообразные юмористическое передачи? Устали от академической клоунады, комических куплетов и одинаковых шуток? Ничего, «Телепрограмма» готова порекомендовать несколько огненных интернет-шоу, просмотр которых поднимет настроение и избавит от зимней хандры.

«Музыкалити»

Ведущий: Максим Галкин при поддержке Басты (шоу снимается и выходит на канале Василия Вакуленко Gazgolder).

В чем смысл: ведущий сажает за стол представителей старой и новой школы эстрады, чтобы они оценивали современные песни по 10-балльной шкале. В паузах между треками троица общается и активно юморит.

Почему стоит смотреть: по сути, это первая попытка ведущего Первого канала покорить Ютуб. У Галкина уже получается расшевелить канонических представителей попсы — Льва Лещенко, Николая Баскова, Лолиту — и перекинуть от них мостик к дерзкому поколению молодых — рэперам Моргенштерну (Алишер Валеев), его коллеге Трилл Пиллу (Тимур Самедов) и Кириллу Бледному из группы «Пошлая Молли». Больше нигде вы не увидите, как импозантный Лев Валерьянович Лещенко произносит слово «сука» своим бархатистым баритоном, вспоминает число своих партнерш и объясняет, почему мат в устах девушки звучит сексуально. Или как Николай Басков напоминает юному визави, что он — народный артист Чечни, так что тому в*** (выпендриваться) не стоит, и требует психиатра после прослушивания современной музыки. В общем, полный отрыв и никакой цензуры!

Comment Out

Ведущий: Владимир Маркони (сценарист и ведущий рубрик в «Вечернем Урганте») при участии Александра Гудкова.

В чем смысл: две звезды в режиме онлайн пишут гадкие комментарии публичным людям, общим знакомым и друзьям. Сообщения выводятся на большой экран. У участников есть право отказаться от хулиганства, тогда их ждет по-настоящему жестокое испытание: удар стулом, шлепок рыбой по лицу, выстрел жуком в рот, поедание протухшей еды, зажим головы бедрами бодибилдерши, наклеивание на лицо чужих волос и так далее.

Почему стоит смотреть: нигде и никогда вы больше не увидите, как, например, Дима Билан пишет своему продюсеру Яне Рудковской: «Я как-то сосал молоко из груди только что ощенившейся собаки! Вот это круто, а не то, что ты пишешь!» Или как Михаил Галустян звонит своему другу Гарику Мартиросяну и начинает выяснять, как тот, пардон, ходит в туалет. Или как Дмитрий Губерниев предлагает бизнесмену Олегу Тинькову побыть его седлом на велосипеде.

«Что было дальше»

Ведущие: знакомые по телепроектам Stand Up и «Открытый микрофон» комики Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Сергей Детков, Тамби Масаев и Рустам Саидахмедов.

В чем смысл: звездные гости приходят, чтобы рассказать захватывающую историю, финал которой должны угадать ведущие, но вместо этого над ними жестко издеваются, перебивают и тем самым доводят до истерики.

Почему стоит смотреть: нецензурированное и бескомпромиссное шоу — единственное место, где легально и очень смешно стебут (и даже матерят) звезд первой величины — в диапазоне от Семена Слепакова и Гарика Харламова до Вадима Галыгина и Артемия Лебедева. Даже пафосные артисты сбрасывают защитную шкурку и открываются навстречу шквальному огню сарказма — муж Наташи Королевой Сергей «Тарзан» Глушко даже оседлал и покусал одного из ведущих.