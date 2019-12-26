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Александр Ревва получил премию за «Лучшую детскую песню года»

Артист вряд ли ждал подобную награду, но все же остался доволен.

Александр Ревва получил премию за «Лучшую детскую песню года»
Александр Ревва. Фото: КУДРЯВЦЕВА ЛАРИСА / Архив "ЭГ"

На съемки новогоднего выпуска шоу «Лучше всех!» на Первом канале Максиму Галкину пришлось пригласить Артура Пирожкова. А все потому, что его хит «Зацепила» победил в номинации «Лучшая детская песня года». Редкий ребенок не знает наизусть слов этой популярной песенки.

Специальный номер поставили с размахом: это была почти точная копия клипа «Зацепила». Пригласили 20 мальчиков, нарядили их в точно такие же белые костюмы с вышивкой, как у Артура Пирожкова в клипе, причесали их так же и усадили на маленькие креслица в дворцовом бальном зале. В центре сцены восседал сам Артур.

Александр Ревва признался, что никогда бы не смог предположить, что самыми преданными его фанатами станут десятилетки. Вообще, в новогоднем выпуске «Лучше всех!» будет много звездных гостей: Екатерина Стриженова возьмет у 10-летней Сони Клюшкиной мастер-класс по праздничному закручиванию салфеток, Николай Басков споет дуэтом с Максимом Панасенко неаполитанскую песню «Влюбленного солдата», а после подарит восходящей оперной звезде желанного щенка. Маленький эколог Паша Щербак исполнит с Катей IOWA песню «Маяки», посвященную проблеме Байкала.

Увидеть новогодний выпуск «Лучше всех!» можно будет 1 января в 18:35 на Первом канале.

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Александр РевваПервый каналшоу "Лучше всех"
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Александр Ревва получил премию за «Лучшую детскую песню года»
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