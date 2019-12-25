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Первый канал стал лидером рейтинга популярности передач в 2019 году

Первенствует трансляция Парада Победы на Красной площади.

Первый канал стал лидером рейтинга популярности передач в 2019 году
Шоу «Голос» остается одной из самый рейтинговых передач. Фото: Первый канал.

Первый канал остается первым не только благодаря названию. В 2019 году он сохранил своих лидерские позиции в зрительских рейтингах. По данным компании Mediascope, оценившей телевизионные симпатии населения от 4 лет за период 1 января по 22 декабря, из списка двадцати самых популярных эфиров у Первого двенадцать позиций. Возглавляет топ трансляция Парада Победы 9 мая, которую Первый канал вел с помощью 53 камер. Также в лидерах его передачи «Новости», «Пусть говорят», «Голос.Дети», сериалы «Знахарь», «Несокрушимый» и «Гадалка».

Mediascope
Mediascope, исследование TV Index, население в возрасте от 4 лет и старше, города России с населением от 100 тысяч зрителей (с 1 августа 2019 – включая домашний и дачный просмотр) за период с 1 января по 22 декабря 2019.

«Самым популярным в этом году стал выпуск, посвященный Юлии Началовой, — прокомментировал ведущий ток-шоу «Пусть говорят» Дмитрий Борисов. — Это предсказуемо, ведь ее трагическая судьба никого не оставила равнодушным, а программа о ней получилась очень искренней».

Дмитрий Борисов
Дмитрий Борисов. Шоу «Пусть говорят». Фото: Первый канал.

Добавим, что главный конкурент программы — шоу Андрея Малахова на канале «Россия 1» — осталось далеко позади «Пусть говорят» и заняло 45-ю строчку рейтинга.

Также Первый канал транслировал другие невероятно рейтинговые события: торжественный парад к Дню ВМФ России, матчи чемпионата мира по хоккею «Россия – США» и «Россия – Чехия», бой за титул чемпиона мира UFC между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.

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Первый канал стал лидером рейтинга популярности передач в 2019 году
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