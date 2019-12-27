Звезда «Голоса» и «Трех аккордов» Интарс Бусулис: «В Крыму живут хорошие люди, но с концертом пока туда не поеду»

Интарс Бусулис — латвийский певец, который покорил российских зрителей на шоу «Голос» и «Три аккорда». В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro артист рассказал о своем отношении к Крыму, о российских новогодних шоу и о том, что лучше приготовить на новогодний стол.

— Вам предлагали в это году участвовать в российских «Голубых огоньках»?

— Да-а, я уже много, где снялся в этом году. Были и песни, и пляски… Только сейчас вот закончили съемки на Москва-реке для Первого канала, где мы снимались с Настей Спиридоновой, прилетал в Москву как раз ради них. Сейчас вот сижу в аэропорту, жду свой рейс до Риги. Так что, конечно, меня приглашают и это очень приятно.

— Телеканал Россия, например, в этом году не позвал ни одного популярного блогера в новогодние шоу, ни одного рэпера. Как вы считаете, это правильно?

— Ой, я даже на это, если честно, не обращал внимания никогда… Наверное, «Голубые огоньки» – это более классические передачи, которые появились еще 30-40 лет назад. Тогда в России еще даже не существовало такого жанра, как рэп. Конечно, это странно, что целый жанр исключен из этой программы, но, скорее, это больше дань традиции. Тем не менее, желаю рэперам и блогерам, чтобы в следующем году хотя бы одного из них пригласили на «Голубой огонек».

— Ваша коллега Лайма Вайкуле отказалась петь в Крыму – вы поддерживаете ее решение? Если позовут приехать в Крым – поедете?

— Вы знаете, этот вопрос на данный момент очень сложный… Я думаю, пока нет спокойствия, я не планирую визит туда. Но я там бывал еще до 2014 года, до того, как началась вся эта суета. Могу сказать, что там живут очень хорошие люди. И я наверняка знаю, что нас там ждут, нам об этом всегда пишут в соцсетях. Когда-нибудь мы обязательно туда приедем, но, наверное, уже тогда, когда обстановка станет поспокойнее. Пока что рано…

А вообще, в эти предпраздничные волшебные дни не хочется задумываться о политике, о вражде народов. Пожелаю лишь, чтобы в новом году вся нестабильная ситуация разрешилась, чтобы народы жили в мире.

— Как вы встретите Новый год?

— В тишине. Ничего не буду делать, хочу провести его с семьей, в домашней атмосфере. Когда-то мы праздновали очень громко и весело, но сейчас уже, наверное, как-то это поднадоело и хочется больше спокойствия в эти дни. Хочется быть рядом с любимой женой, с детьми. В последнее время для меня Новый год стал таким же семейным праздником, как и Рождество.

— Как украсили елку, квартиру?

— Елка у нас вышла красивая и очень яркая, с лампочками. Украшали все вместе, всей семьей. Мы с сыном сами привозили ее домой.

— Вы умеете готовить? Какие блюда сможете в этом году воспроизвести на бис? Поделитесь парочкой фирменных рецептов.

— Мое коронное блюдо – это драники, или «дряники», как я говорю. Тут все проще простого: натираем на средней терке шесть средних картофелин, добавляем туда одно яйцо. Также мелко режем половину луковицы и добавляем в эту массу. Не для вкуса, но для запаха! Я очень люблю, когда на весь дом пахнет жареным лучком. И чуть-чуть соли. На сковороду наливаем немного растительного масла, формируем из массы оладьи и обжариваем. Но не надо сливать из тары, в которой замешана картофельная масса влагу, которую выделяет картофель! Просто каждый раз надо немного перемешивать, чтобы влага распределялась равномерно. Кушать сразу! Руками. Со сметаной.

— Вы верите в Деда Мороза?

— А кто не верит?! Мне кажется, каждый, кто его встречает, даже если заведомо знает, что это переодетый в Деда Мороза человек, все равно в него верит. Лично у меня точно это так и происходит. Такое чувство, что в этом новогоднем колпаке и бороде есть какая-то магическая сила, и каждый, кто это на себя надевает, действительно становится Дедом Морозом.

— Что пожелаете читателям Teleprogramma.pro в преддверии Нового года?

— Дорогие друзья! Пусть на Teleprogramma.pro для вас всегда будут самые лучшие, самые интересные материалы. И, конечно же, чтобы дома, где вы читаете любимый сайт, всегда было тепло и уютно, а семья была счастлива. А самое главное – чтобы была любовь и здоровье! Тогда будет и благополучие, и все остальное.