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Новогодняя перезагрузка: ТНТ рекомендует преобразить свою внешность

В шоу «Перезагрузка» на ТНТ с девушками работают профессиональные стилисты, мейкаперы, парикмахеры и психологи.

Новогодняя перезагрузка: ТНТ рекомендует преобразить свою внешность
Команда шоу «Перезагрузка». Фото: канал ТНТ

Новый год – время перемен и исполнения желаний, уверены создатели шоу «Перезагрузка» на ТНТ. В каждом выпуске история женщин, которые кардинально поменяли свою жизнь благодаря новому образу и отношению к себе.

Девушка Лиза всегда мечтала о принце и большой и чистой любви. Встретила парня, родила ребенка, но сказка разбилась о быт, а муж оказался вовсе не рыцарем. Что делать?

Катя отчаялась выйти замуж, уже и сама приглашает парней на свидания, а все никак. Может дело в лишнем весе, а может в негативных установках?

Лена с детства живет по указке строгой матери. Университет, занятия фортепиано, семейные отношения – все для девушки выбирала матушка. И даже после замужества ничего не изменилось.

Анна в браке с Юрой уже 10 лет. Он – музыкант, а она домработница. Как перестать быть тенью супруга и найти дело, которое тебе по душе? Может пришло время начать стартап?

Лина Дембрикова и Ксения Бородина. Фото
Лина Дембикова и Ксения Бородина. Фото: канал ТНТ

Если вы увидели себя хоть в одной из этих историй, то пора на «Перезагрузку», — утверждают создатели программы. Все эти девушки уже начали менять свою жизнь. Здесь психологи учат слышать собственные желания и любить себя настоящую. Стилисты меняют образ и стиль одежды участниц, показывают, как правильно краситься и делать прически.

С героинями работает команда профессионалов: ведущая Ксения Бородина, психолог Ольга Кузнецова, стилист и дизайнер Лина Дембикова, маэстро по мейкапу Сердар Камбаров и мастер по прическам и волосам Евгений Жук. В каждом выпуске – полезные лайфхаки, как выглядеть круто и стильно, не тратя на это колоссальные средства. Но главное – это советы, которые помогают стать лучше, успешнее, увереннее и счастливее.

Команда шоу «Перезагрузка». Фото
Команда шоу «Перезагрузка». Фото: канал ТНТ

Смотрите шоу «Перезагрузка» по воскресеньям в 11.00 на ТНТ. А если хотите поучаствовать, то приходите на кастинг и измените свою жизнь, став примером для подражания.

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Новогодняя перезагрузка: ТНТ рекомендует преобразить свою внешность
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