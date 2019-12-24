НТВ покажет откровения Брыльски, Малахова и Боярского

В ночь на среду, 25 декабря, на канале НТВ выйдет очередной выпуск программы «Однажды…», в которой ведущий Сергей Майоров подведет своеобразные итоги уходящего года.

Советская актриса Лариса Лужина, которой в 2019-ом исполнилось 80 лет, расскажет, какие последствия ее ждали после запрещенного в СССР танца твист. Оказывается, она чуть не лишилась профессии из-за этого движения.

Актриса Барбара Брыльска вспомнит о своей звездной роли в картине «Ирония судьбы, или С легким паром!» и расскажет, почему считала длинный перерыв в работе самым сильным толчком для развития карьеры.

«Мне казалось, что я очень сильный человек. Но накопилось столько, что был момент, когда я не выдержала просто. Была ужасная депрессия. Врачи помогли, конечно. И более-менее… Нормально. Но боюсь этого состояния, это… это кошмар», — вспоминает звезда.

Также зрителей ждут истории из жизни Михаила Боярского, Александра Ширвиндта, Агнии Кузнецовой и многих других. В программе расскажут о 100-летии отечественного цирка и связанных с ним воспоминаниях звезд.

Программа «Однажды…» выйдет в эфир НТВ 25 декабря в 0:30.