«Пошел вон отсюда!»: Гузеева обматерила жениха на шоу «Давай поженимся!»

23 декабря в эфир вышел свежий выпуск передачи «Давай поженимся!», в котором зрители могли наблюдать сорвавшуюся Ларису Гузееву. Причиной раздражительности ведущей стал новый жених. 37-летний Дмитрий, явился в студию в костюме собаки и заявил, что умеет определять по дате рождения, подходит ли ему невеста или нет. Мужчине предложили проверить свои способности на предлагаемых кандидатках.

Однако, у жениха не сложились отношения даже с ведущими. Гузееву он обвинил во вредности, Сябитой сказал, что она обоих детей неудачно выдала, активно спорил с астрологом Василисой Володиной. К середине программы Лариса еле сдерживалась и откровенно заявляла, что Дмитрий ее бесит. А ближе к концу ее и вовсе прорвало.

«Потому что он …, и на конкурсе … занял бы второе место! Потому что …! Все! Других вообще нет определений!» — выпалила главная ведущая.

После этого жених снял нательный микрофон и попрощался с ведущей. Она даже не попыталась его остановить. Это произошло еще до выхода третьей невесты. Мужчину возвращали на сцену работники передачи и сама третья кандидатка, которая осталась без эфирного времени.

Гузеева назвала жениха агрессивным мужчиной, который не умеет держать удар. По ее мнению, он сбежал с шоу, как побитая собачка, «поджав хвост».

«Страшная вы женщина, Лариса, страшная…» — сказал ей вернувшийся в студию Дмитрий. «Пошел вон отсюда!» — крикнула на него ведущая.

Теперь в социальных сетях разразились споры. Большинство зрителей встало на сторону Гузеевой, отметив, что такой жених доведет кого угодно. Но есть и те, кто уверен, что интеллигентная женщина не должна была позволять себе таких слов.

А как вы считаете?