ТВ-проекты

«Пошел вон отсюда!»: Гузеева обматерила жениха на шоу «Давай поженимся!»

Обидевшийся мужчина ушел из студии.

«Пошел вон отсюда!»: Гузеева обматерила жениха на шоу «Давай поженимся!»
Лариса Гузеева не выдержала передачи с хамоватым женихом. Фото: globallookpress.com

23 декабря в эфир вышел свежий выпуск передачи «Давай поженимся!», в котором зрители могли наблюдать сорвавшуюся Ларису Гузееву. Причиной раздражительности ведущей стал новый жених. 37-летний Дмитрий, явился в студию в костюме собаки и заявил, что умеет определять по дате рождения, подходит ли ему невеста или нет. Мужчине предложили проверить свои способности на предлагаемых кандидатках.

Однако, у жениха не сложились отношения даже с ведущими. Гузееву он обвинил во вредности, Сябитой сказал, что она обоих детей неудачно выдала, активно спорил с астрологом Василисой Володиной. К середине программы Лариса еле сдерживалась и откровенно заявляла, что Дмитрий ее бесит. А ближе к концу ее и вовсе прорвало.

«Потому что он …, и на конкурсе … занял бы второе место! Потому что …! Все! Других вообще нет определений!» — выпалила главная ведущая.

После этого жених снял нательный микрофон и попрощался с ведущей. Она даже не попыталась его остановить. Это произошло еще до выхода третьей невесты. Мужчину возвращали на сцену работники передачи и сама третья кандидатка, которая осталась без эфирного времени.

Гузеева назвала жениха агрессивным мужчиной, который не умеет держать удар. По ее мнению, он сбежал с шоу, как побитая собачка, «поджав хвост».

«Страшная вы женщина, Лариса, страшная…» — сказал ей вернувшийся в студию Дмитрий.

«Пошел вон отсюда!» — крикнула на него ведущая.

Теперь в социальных сетях разразились споры. Большинство зрителей встало на сторону Гузеевой, отметив, что такой жених доведет кого угодно. Но есть и те, кто уверен, что интеллигентная женщина не должна была позволять себе таких слов.

А как вы считаете?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Давай поженимся!»Лариса ГузееваматоскорбленияРоза Сябитоваругательства
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Пошел вон отсюда!»: Гузеева обматерила жениха на шоу «Давай поженимся!»
Интересно?
Поделись с друзьями: