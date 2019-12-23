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Большой концерт и интервью Робби Уильямса покажут на Муз-ТВ перед Новым годом

Эксклюзивная премьера состоится 28 декабря в 16 часов.

Большой концерт и интервью Робби Уильямса покажут на Муз-ТВ перед Новым годом
Робби Уильямс споел для зрителей Муз-ТВ перед Новым годом. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

28 декабря канал Муз-ТВ сделает зрителям новогодний подарок, какого еще не было на российском телевидении: большой рождественский концерт и эксклюзивное интервью Робби Уильямса.

Шоу, о котором идет речь, прошло на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, билеты на него были раскуплены всего за два часа. Поклонники из России вряд ли смогли попасть на это грандиозное выступление, но теперь у них есть возможность зарядиться энергетикой звезды и услышать 22 новых рождественских хита в его исполнении.

А после зрители увидят большое интервью, которое музыкант эксклюзивно дал телеканалу Муз-ТВ. В нем артист назвал Рождество своим любимым временем в году, ответил на постоянные сравнения себя с Фрэнком Синатрой и признался, что в новом году хочет завязать с вредными привычками.

«Я надеюсь, что в следующем году привезу вам свое новое шоу! В последний раз я огорчил своих поклонников в России, так как сильно заболел и был вынужден отменить выступление. Очень извиняюсь еще раз за прошлый несостоявшийся концерт. Скоро приеду! Ждите!» — обратился 45-летний музыкант к свои поклонникам из России.

Напомним, Робби Уильямс — один из самых успешных артистов Великобритании. Мировые продажи его альбомов превышают 59 миллионов. Музыкант признан самым успешным исполнителем Европы в XXI веке, в мире же он третий — после рэпера Эминема и Бритни Спирс.

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Большой концерт и интервью Робби Уильямса покажут на Муз-ТВ перед Новым годом
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