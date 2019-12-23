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«Блестящий Папа»: для новогодней ночи на Первом Киркоров преобразился в понтифика

Корреспондент Teleprogramma.pro побывал на съемках новогодней ночи на Первом канале

«Блестящий Папа»: для новогодней ночи на Первом Киркоров преобразился в понтифика
Филипп Киркоров в Новый год. Фото: Первый канал

Вечно молодой, и, во всех смыслах, по-новогоднему «блестящий папа».

В фирменной шляпе понтифика, обклеенной маленькими зеркальцами и поэтому очень тяжелой. В неподъемном зеркальном плаще, отражающем софиты. Сверкающий и улыбающийся: было около полуночи, он просто вышел в центр торговой галереи бизнес-центра, и все сразу поняли – сейчас начнется праздник.

— Ты его в сториз выложила? – после первого дубля спросил кто-то из группы у девушки с бейджем Первый канал.

— Ну, да! Это же такой артист! – восторженно ответила она.

Филипп Киркоров в Новый год. Фото
Филипп Киркоров в Новый год. Фото: Первый канал

А артист продолжал восторгать и ослеплять. Оформленный под съемки уголок бизнес-центра Орбион в Сколково, казалось, был сконструировал под новогодний наряд Киркорова – холодные цвета стен, полное отсутствие прямых углов, а еще эти металлические жалюзи за закрытыми дверями салонов связи и магазинов.

Песня Зиверт Life, которую Киркоров исполнит в новогоднюю ночь на Первом канале, звучала в этих стенах почти до четырех часов утра.

Сначала сняли его – Филиппа Киркорова. Несколько дублей – крупный план, с танцорами, общий план. И он покидает съемочную площадку, вместе с помощниками, которые несут неподъемные плащ и шляпу.

— Переходим на другую площадку, – объявляет режиссер.

Операторы начинают переставлять камеры на пять метров, осветители и техники тащат софиты и провода, рабочие сцены уносят вниз, в грузовики с реквизитом дюжину серебристых елок, в окружении которых несколько минут назад позировал и снимался Филипп Киркоров.

Второй час ночи. В здании огромного бизнес-центра включается фонограмма. Никто не спит.

Танцоры выходят парами и по одному на небольшой пятачок с декоративной стеной, импровизируют, и на ходу придумывают свои индивидуальные номера под Life. Их отдельные выступления, через несколько дней, будут «нарезаны и вклеены» новогодний ролик.

Филипп Киркоров в Новый год. Фото
Филипп Киркоров в Новый год. Фото: Первый канал

— Пацаны, стоп! – громко говорит оператор.

После небольшой заминки музыку выключают.

— Замена пленки, – сообщает режиссер, – Ждем.

После минутной паузы музыку включат снова.

В какой-то момент балет Филиппа Киркорова начинает двигаться под песню. Одна из девушек танцует перед камерами, а остальные репетируют за спинами операторов.

Худрук переживает – ловит каждое движение своей подопечной, которая показывает чудеса гибкости перед включенными камерами. Техники спрятались в нескольких метрах за спиной режиссера и жуют бутерброды. А охранники бизнес-центра, не привыкшие к таким зрелищам, с грустью и вожделением смотрят на танцовщицу.

Песня заканчивается. Аплодисменты. Всем понравилось.

Пора домой.

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Тэги:

Новый год 2020Первый каналФилипп Киркоров
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«Блестящий Папа»: для новогодней ночи на Первом Киркоров преобразился в понтифика
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