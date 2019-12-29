Сергей Майоров: «С 50-летием меня поздравляют второй год подряд»

Поработавший на множестве каналов Сергей Майоров славится прежде всего умением находить и подчеркивать детали и делать из них подробные истории. Теперь он работает соведущим шоу талантов «Синяя птица», где дети и подростки являют стране уникальные творческие способности.

— Сергей, почему вы пришли в «Синюю птицу»? Чем заинтересовал формат?

— Этот проект я хорошо знал, потому что любой телевизионный профессионал всегда остается зрителем. У нас есть свои вкусы, предпочтения. «Синяя птица» — любимый детский конкурс моей мамы и племянниц. Поэтому, конечно, я был в курсе, кто участники, кто побеждал в прошлых сезонах, кто был членом жюри и кто делал это шоу. «Синяя птица» стала частью моей повседневной жизни. И когда мне предложили поучаствовать в шоу, я сначала решил, что это розыгрыш. Но затем, когда мы встретились в кафе с Дарьей Златопольской (автор и ведущая проекта. — Авт.), я, попав по ее обаяние, понял, что уже не до шуток: впереди серьезная работа и надо немедленно впрягаться.

— Это трудно?

— Конечно. Сложность в подходе. И это несмотря на то, что я общался практически со всеми великими звездами мира: я дважды брал интервью у Уитни Хьюстон и Барбры Стрейзанд, много работал с Еленой Образцовой, делал истории о Нетребко, Доминго, Гулегиной, Хворостовском, Каррерасе, Бертмане, Плисецкой, Улановой, снимал великих киноартистов, деятелей театра, выдающихся поп-звезд. И, поднявшись к небожителям, я должен был вернуться к тем, о ком пока еще ничего не знают. Общаться с детьми невероятно сложно — они не терпят фальши, сюсюканья, не принимают игры в поддавки, не терпят, когда с ними умничают или доминируют над ними. Мне приходилось задавать им простые вопросы, избегать цитирований. Чтобы понять, как и чем они живут, к чему стремятся, из каких они семей, мне пришлось стать их ровесником. Это очень тяжело и ответственно.

— Кто особенно удивил вас?

— Все запомнились. Например, миниатюрные куколки из Архангельска (группа девочек 10 — 14 лет из детского цирка «Весар». — Авт.). Некоторые из них только что поступили в Московское цирковое училище. И вроде уже по-взрослому они рассуждают о профессии и своем будущем. Но когда рассказывают о том, как уезжали от пап и мам, как собирали чемоданы, укладывая в них два любимых платья и дорогие их сердцу игрушки, я еле сдерживал слезы. Ведь они еще дети и еще не совсем понимают, что их ждет впереди. Был потрясающий Герман Федченко — вокалист из Коломны, невероятного обаяния парень с прекрасным чувством юмора. С ним было интересно работать. Он приехал на съемки со своим старшим братом, который переживал за Германа сильнее, чем за себя.

Был чудесный скейтбордист из Петербурга Максим Абрамов. Он остался без ног, после того как в его доме произошел пожар, а мать от него отказалась. В нем столько энергии и желания быть сильным, что взрослым остается только завидовать. Уверен, Максим будет очень крутым спортсменом. Еще был феноменальный сын врачей из Красногорского госпиталя Володя Иванов. Он играет на терменвоксе. Потрясла умница и красавица Полина Ватага, выступавшая как оратор! Или Марта Козлова — актриса фильма «Война Анны». Представляете, как мне повезло? Они обязательно станут большими звездами, а я, когда стану старичком, буду вспоминать и рассказывать о том, какими они были, когда только начинали свое движение вперед.

— Раз вы держите руку на пульсе, можете сказать, как меняется телевидение, на ваш взгляд?

— Хоронить телевидение рано, если вы об этом. Я бы вообще прекратил дискуссию про битву интернета и ТВ. Речь должна идти про качество контента, а не про способ его доставки и потребления. Зрители хотят видеть больше, понимать глубже и получать весь спектр эмоций. Если говорить про «Синюю птицу», проект имеет огромные перспективы, как и любой хороший сериал. Потому что истории про детей могут быть интереснее: ведь можно показывать бэкстейдж, отборочные туры, кастинги, репетиции, интервью с родителями и педагогами — и все это делать в интернете. Пока телик проигрывает в оперативности и эмоциональности. Далеко не всегда в интернете есть качественный контент, но там живо реагируют на увиденное и услышанное. Думаю, что и это вопрос времени и желаний.

— На что сегодня главный запрос у зрителя?

— Зритель всегда хочет качества. И он хочет быть услышанным. Актуальность, резонансность, дискуссионность и возможность влияния.

— В прошлом году вам исполнилось 50 лет.

— Не всегда надо верить тому, что написано в интернете. Проверяйте источники. 50 лет мне будет в следующем году (в интернете указаны два года рождения ведущего — 1969-й и 1968-й, оба неверны. — Авт.). Я иронично отношусь к тому, что второй год меня поздравляют с юбилеем и отвечаю так: «Друзья, как только стукнет, так сразу грохнут фейерверки». Накануне 50-летия я удивляюсь тому, что дожил до этого возраста. В какой-то момент я даже начал волноваться, ведь слишком много ушло друзей и коллег, не дожив до полтинника: алкоголь, стрессы, наркотики, одиночество, онкология. Я философски отношусь к цифрам. Итоги мне подводить еще рано. Ощущение, что именно сейчас все только начинается.