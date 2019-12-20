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Ольга Бузова озвучит «Человека года» в «Доме-2»

Финал ежегодного конкурса на телепроекте состоится в грядущее воскресенье, 22 декабря.

Ольга Бузова озвучит «Человека года» в «Доме-2»
Человек года на "Доме-2". Фото: ТНТ

В грядущее воскресенье, 22 декабря, зрители телеканала ТНТ узнают имя победителя в конкурсе «Человек года» на «Доме-2». Право торжественного объявления создатели телепроекта доверили Ольге Бузовой. В финале в этом году оказались шесть участников:  Милена Безбородова, Марина Африкантова, Майя Донцова, Федор Стрелков, Алена Рапунцель, Оля Рапунцель. Женщины и мужчины прошли несколько этапов и сумели доказать, что каждый из них достоин квартиры в Москве и звания самого яркого участника минувших 365 дней.

Человек года на "Доме-2". Фото
Человек года на «Доме-2». Фото: ТНТ

Выбрать лучшего из шестерки в этом году доверили телезрителям. Чье имя выберет аудитория, станет известно позже. Озвучить свое мнение предложили и выбывшим участникам конкурса. Большинство отдали свои голоса за Марину Африкантову – долгожительница телепроекта получила в награду Merсedez Benz.

Итоги безудержного соревнования будут озвучены в привычное для аудитории время – в 23.00. Каким будет праздник в честь победителя, мы также узнаем позже.

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Ольга Бузова озвучит «Человека года» в «Доме-2»
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