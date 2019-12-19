Запрет на собак и стиральные машины: Жанну Бадоеву удивила жизнь нью-йоркцев

Жанна Бадоева примерила на себя образ среднестатистического американца и посетила Нью-Йорк в рамках авторской программы «Жизнь других». Блогер отметила, что практически все жители мегаполиса вынуждены постоянно думать о деньгах, ведь последних для комфортного существования тут должно быть много. Так, например, снять квартиру в престижном центральном районе Манхэттен обойдется желающему в 5 тысяч долларов без коммуналки, а еще 700 долларов в месяц нужно будет выложить за то, чтобы безопасно оставлять автомобиль.

Бадоева отметила, что американцы, чтобы сэкономить, регулярно ездят на метро – так многократно дешевле и быстрее. Экономят они и на стиральных машинах. Последнее чудо техники и вовсе держать на территории квартиры запрещено, ведь можно затопить соседей, к тому же, они шумные и могут спровоцировать астрономические цены на электричество. Стирают нью-йоркцы в прачечных, где один сеанс недельной стирки обойдется всего в 10 долларов.

Запрещено местным жителям заводить собак, а также жадничать и не оставлять официантам денег на чай. Если же последнее произошло, то обслуживающий человека сотрудник может громко возмутиться – в таком случае, скряге будет стыдно, а официант еще и прав окажется.

Главное же, что должно быть в арсенале у любого американца, – личный адвокат. Не имея юриста, можно оказаться без солидной части своего бюджета – американцы очень любят судебные тяжбы. Довершает нью-йоркский портрет вызов «скорой» – мало того, что за выезд придется заплатить 600 долларов, так вместо медиков к вам приедут пожарные – они тут по совместительству еще и медицинские работники.