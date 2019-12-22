«Сколько вешать в граммах?»: как живут Леня Голубков, «тетя Ася» и другие звезды рекламы 90-х

В 90-е годы наше телевидение заполонила реклама. В ней снимались известные актеры и люди «с улицы», которым рекламные ролики принесли известность.

Помните Леню Голубкова – «Я не халявщик, я партнер»? А навязчивую тетю Асю, которая стремилась все отчистить и отбелить? Мы предлагаем узнать, как съемки в рекламе повлияли на жизнь артистов.

Леня Голубков – чуть не умер от голода в собственной московской квартире

Для рекламы компании МММ подбирали актеров с самой обычной внешностью, похожих на соседей каждого зрителя, простых работяг. Главным героем многочисленных роликов, рекламирующих МММ, стал некий Леня Голубков – простоватый парень, вкладывающий деньги и получающий доход, а потом покупающий жене сапоги, потом – шубу, а затем – и машину.

Его сыграл красноярский актер Владимир Пермяков. Отношение к Лене Голубкову, которого он изображал в 16 роликах, у Владимира двойственное, — конечно, его персонаж сделал его суперпопулярным, но вместе с тем отбил у режиссеров охоту приглашать его в фильмы. Ведь, взглянув на лицо Пермякова, каждый сразу узнавал бы Леню Голубкова!

Гонорары за рекламу позволили артисту приобрести квартиру в Москве. Но вот жить там пришлось впроголодь – работы не было. Позднее выручали ток-шоу, за участие в которых платили, и выступления на корпоративах.

Тетя Ася – пришлось работать поваром

Невероятный отбеливатель в образе вездесущей тети Аси рекламировала актриса Татьяна Ташкова. На тот момент Ташкова уже была опытной актрисой, снявшейся в трех десятках фильмов, но ни один из них не принес ей такую популярность, как рекламные ролики.

Тогда тетя Ася была популярнее, чем президент Борис Ельцин, – по рейтингу издания «Коммерсант-Дейли». Но звездная роль принесла Татьяне не так уж много денег. При этом сниматься в других проектах ей было запрещено контрактом.

Чтобы прожить, Ташкова работала поваром, потом продавала свои вышивки и поделки из бисера, озвучивала мультфильмы…

С начала 2000-х, когда действие контракта окончилось, она вновь стала сниматься в кино.

Максим Аверин – реклама печенья

В те далекие годы будущая звезда «Глухаря» и «Склифосовского» был никому не известным студентом Щукинского училища.

Парня с интересной внешностью и богатой мимикой пригласили сняться в рекламе американского печенья, и фраза «Wagon Wheels» — и ты победитель!» надолго поселилась в наших телевизорах.

Съемки в рекламе никак не отразились на дальнейшей карьере Максима Аверина, только помогли показать себя. Его артистическая карьера – образец успешности.

Сергей Рубеко – «Сколько вешать в граммах?»

Одна из первых реклам компании «Билайн» сделала актера Сергея Рубеко узнаваемым. «Точность никогда не бывает лишней!» — эта фраза одинаково подходила и к описанию услуг «Билайн», и к работе продавца, взвешивающего колбасу.

Впоследствии Сергей Рубеко приобрел еще более широкую популярность – после съемок в сериалах «Физрук», «Молодежка», «Бригада». Его стали приглашать на разные роли именно после рекламы с фразой «Сколько вешать в граммах?».

А вы тоже помните эти наивные, неумелые первые рекламные ролики?