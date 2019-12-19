«Мы будем выступать каждую субботу»: Павел Воля вспомнил, как появился Comedy Club

Павел Воля в новом выпуске Youtube-шоу «Вписка» рассказал о том, как же в России зародилась такая легендарная передача, как Comedy Club. Ведущий, сидя за рулем «Лексуса», попытался объяснить, с чего началось одно из самых легендарных комедийных шоу последних лет.

«Мы принимаем решение о том, что нас ничего не спасет, кроме тупого соглашения о том, что мы будем выступать каждую субботу в каком-нибудь заведении в Москве, чего бы нам это ни стоило. И все. Это то, с чего начался Comedy Club. Мы пригласили всех своих знакомых, я, на тот момент работающий на МУЗ-ТВ, позвал Киркорова и «Отпетых мошенников». Киркоров пришел аж с Юдашкиным, за что ему до конца дней пламенный реверанс от всего Comedy», — рассказал Павел Воля.

По словам шоумена, звездные гости сразу сделали первую вечеринку Comedy очень заметной, хотя бы в умах и сердцах тридцати их же друзей, которые тогда пришли в гости к ребятам.