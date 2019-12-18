«Сердце на ладони»: Первый канал покажет фильм об уникальном враче Лео Бокерии

Лео Бокерия – легендарный кардиохирург, на счету которого сотни сложнейших операций на сердце и множество спасенных жизней. Документальный фильм о докторе, чье имя для многих стало символом надежды, выйдет 22 декабря в 14.10 на Первом канале. Премьера приурочена к 80-летию Бокерии.

В фильм войдут уникальные истории спасенных пациентов и его личные воспоминания о жизни, работе и семье. Лео Антонович Бокерия говорит, что всю жизнь учился, искал новые методики, первый начал активно осваивать новое направление в лечении больных – гиперболическую оксигенацию, при котором операции проводят при повышенном барометрическом давлении кислорода. Образно – это как если проводить операцию на глубине 25 метров под водой.

С помощью этого метода Бокерия оперировал более 200 часов, спасая детей с врожденными пороками сердца. В 1973 году он защитил докторскую диссертацию на эту тему, а в 1976 году получил за это Ленинскую премию. Спустя годы Лео Антонович возглавил центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева и превратил его в одну из лучших в мире.

Лео Бокерия воспитал множество молодых хирургов. Один из его учеников Заур Козырев – бывший заложник Беслана. Они познакомились на операционном столе. Во время штурма, мальчика ранили, осколок попал в сердце, а Бокерия его спас.

Среди удивительных историй спасения, случались и потери. Однажды в руки гениального хирурга попал молодой парень с очень редким врожденным пороком сердца. Бокерия сделал все, что мог, но спасти пациента не удалось. Тогда в кабинет Лео Антоновича вошел отец умирающего и вытащил пистолет. Он хотел застрелить врача, но поговорив с ним, передумал. В фильме доктор Бокерия расскажет, о чем они говорили и что он чувствовал в тот момент.

У легендарного хирурга счастливая личная жизнь. С любимой женой Ольгой они вместе уже 55 лет. Супруга освободила талантливого врача от всех бытовых хлопот, Бокерия признается, что даже яичницу никогда сам не жарил. Пара воспитала двоих дочерей – Екатерину и Ольгу. Они обе стали врачи, продолжив славное дело отца. А еще у Лео Бокерии уже целых семь внуков, старшему из которых 19 лет.

22 декабря Лео Бокерии исполнится 80 лет, но и сейчас проводит по шесть операций в день. Зрители фильма побывают на операции на сердечном клапане и своими глазами увидят, как работает гениальный хирург – легко, весело, с шутками.

Документальный фильм под названием «Лео Бокерия «Сердце на ладони»» о легенде российской медицины выйдет в эфир 22 декабря в 14:10 на Первом канале.