Рок-звезды споют на «Новогоднем квартирнике НТВ у Маргулиса»

В эфире выступят Гребенщиков, Макаревич, Шевчук, Агутин, Сурганова, «БИ2», «Чиж и ко», «Сплин», Noize MC и другие артисты.

В новогоднюю ночь телеканал НТВ соберет у экранов всех поклонников русского рока и теплого дружеского общения. В эфире споют как рок-легенды, так и молодые исполнители. Зрителей ждут неожиданные дуэты и музыкальные коллаборации.

Леонид Агутин споет «Хоп Хэй Лала Лэй» с датской блюзовой группой «Brothers Mooving», Александр Розенбаум выступит вместе с Александром Маршаллом, телеведущий НТВ Андрей Норкин и ВИА «Волга-Волга» исполнят песню «Пароход», Николай Фоменко будет аккомпанировать на скрипке Петру Подгородецкому, а Диана Анкудинова споет детскую песню как рок-балладу вместе с группой «КинаНеБудет», Гошей Куценко и Оскаром Кучера.

Также на сцену с оркестром народных инструментов выйдет кумир молодежи Noize MC и впервые после тяжелой болезни выступит певец Николай Носков. Откроет вечер Евгений Маргулис, который под гитару споет вместе со Светланой Сургановой.

В новогоднем музыкальном празднике примет участие 70 артистов. Среди них Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Юрий Шевчук, Валерия, Александр Розенбаум, Тамара Гвердцители, Валерий Сюткин, Николай Расторгуев, Лариса Долина, Сергей Галанин и группы «БИ2», «Чиж и ко», «Сплин», «Сурганова и оркестр», Animal Джаz, Juno17.

«На «Квартирнике» отличная атмосфера, живая музыка. Женя Маргулис – очень душевный, у него великолепное чувство юмора и пафоса нет. Он сам прекрасный композитор», — говорит Юрий Шевчук и приглашает зрителей посмеяться, поплакать, потанцевать вместе с музыкантами.

«На «Квартирнике» Маргулиса всегда живой звук и невероятная публика. Сюда приятно возвращаться», — призналась Светлана Сурганова.

Соведущими проекта станут актриса Полина Максимов и фронтмен группы «Аукцыон» Олег Гаркуша. Зрителям обещают волшебные эмоции, много хорошей музыки, смешные танцы, искренний смех и неожиданные музыкальные эксперименты.

Программа выходит на НТВ в ночь с 31 декабря на 1 января второй год и уже успела вызвать интерес журналистов, критиков и телезрителей.

«Для меня Новый год – самый настоящий праздник с семьёй и друзьями, на котором всегда хочется оторваться по-человечески, наесться оливье, выпить чего-нибудь вкусного, да и песни поорать в удовольствие и свои и чужие!» – сказал Евгений Маргулис и пожелал всем здоровья и счастливого Нового года.