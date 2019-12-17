Малахов предложил помочь Маргарите Зайцевой разрушить карьеру хоккеиста

Недавно произошел очередной скандал. На этот раз не футболист, а хоккеист решил отнять детей у своей бывшей жены. Никита Зайцев отнял двух дочерей у Маргариты Зайцевой среди белого дня. Вот уже несколько недель девушка отчаянно пытается их найти. Она опасается, что спортсмен вывезет их в Канаду, так как у наследниц двойное гражданство. Хоккеист получает 31 миллион долларов в год и давно живет за границей, но ради детей приехал в Россию.

В студии передачи «Прямой эфир» обсуждали случившееся. Маргарита объяснила, что давно не живет с Никитой. Все ее попытки попасть в его дом не увенчались успехом. Даже полиция отказалась помочь девушке. Теперь ей остается только ждать заседания суда. Она хочет получать алименты и, конечно, вернуть дочек. Бывший муж с ней не выходит на связь, а его родители обвиняют Маргариту в употреблении запрещенных веществ. Девушка уже сдала анализы, чтобы опровергнуть все претензии.

Как известно, Маргарита является дочерью бывшего владельца газеты «Спорт-экспресс» Ивана Рубина, который скончался некоторое время назад. Ведущий Андрей Малахов отметил, что девушка из богатой семьи вышла замуж за хоккеиста не ради хорошей жизни. Более того, перед свадьбой Маргарита подписала брачный контракт, согласно которому она ни на что не претендует в случае развода. Ведущий предположил, что после смерти богатого отца девушка стала не нужна Зайцеву, поэтому он решил от нее избавиться.

«Получается, что так и было. Действительно, после гибели моего отца все поменялось. Если раньше были какие-то поступки, шаги к примирению, то потом все изменилось. Он может послать меня на три буквы в любой момент», — рассказала экс-жена Никиты.

Она отметила, что когда ее папа умер, то она боялась разбудить мужа, хотя ей нужно было ехать в Москву. По словам Маргариты, теперь она хочет получить лишь ту сумму от Зайцева, которую может требовать по закону, чтобы вырастить дочек. Ни о какой определенной сумме, по ее словам, речь не идет.

В конце передачи Малахов обратился к героине. «Мне очень жаль видеть, как ты плачешь в пустой квартире, где ты жила со своими девочками. Мой тебе единственный совет, если суд будет не в твою пользу. Как я понимаю, Никита — гражданин Канады или США, вся его репутация в России на сегодняшний день его мало волнует. Я могу составить список ток-шоу, на которых ты должна появиться в США и Канаде, которые разрушат его карьеру окончательно и лишат его всех рекламных контрактов и контрактов на будущий год, если он не пойдет на встречу. Надеюсь, у тебя хороший английский», — заявил телеведущий.