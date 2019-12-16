«Это верх цинизма!»: Ольгу Бузову взбесил поступок Дениса Лебедева

Ее бывший вновь решил побороться за сердце звезды, но второй шанс ему никто не дал.

Во время последнего выпуска шоу «План Б» Ольге Бузовой пришлось нелегко. Мало того, что звезде пришлось отвергнуть всех кавалеров, так еще и воспоминания о кастинге испортили ей настроение, ведь на прослушивание пришел не самый приятный для Ольги человек — Денис Лебедев, с которым ее связывает проект «Замуж за Бузову».

«Я не хочу строить замки из песка и воздушные замки. Мне уже это наобещали в прошлом году, а потом спустя год пришли на кастинг! Ну это такое издевательство просто, это верх цинизма», — в гневе заявила Бузова.

Как оказалось, на кастинг шоу «План Б» пришел и Денис Лебедев, которого там никто не ждал.