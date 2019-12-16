«Это верх цинизма!»: Ольгу Бузову взбесил поступок Дениса Лебедева

Во время последнего выпуска шоу «План Б» Ольге Бузовой пришлось нелегко. Мало того, что звезде пришлось отвергнуть всех кавалеров, так еще и воспоминания о кастинге испортили ей настроение, ведь на прослушивание пришел не самый приятный для Ольги человек — Денис Лебедев, с которым ее связывает проект «Замуж за Бузову».
«Я не хочу строить замки из песка и воздушные замки. Мне уже это наобещали в прошлом году, а потом спустя год пришли на кастинг! Ну это такое издевательство просто, это верх цинизма», — в гневе заявила Бузова.
Как оказалось, на кастинг шоу «План Б» пришел и Денис Лебедев, которого там никто не ждал.
«Ты выжег все. У меня столько чувств к бывшему мужу Оли (Дмитрию Тарасову) и абсолютно ноль к тебе», — мама Ольги Бузовой встретила бывшего ухажера своей дочки отнюдь не с радостью.