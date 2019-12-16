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Ресторатор Валентин Скачков избил жену на глазах сына

Бизнесмену пришлось пройти проверку на детекторе лжи. Выяснилось, что он также поднимал руку на свою любовницу.

Ресторатор Валентин Скачков избил жену на глазах сына
Валентин Скачков. фото: кадр из передачи "На самом деле"

Героем нового выпуска передачи «На самом деле» стал известный ресторатор Валентин Скачков. Некоторое время назад у него разладились отношения с женой Анной. Они решили развестись, но женщина обвинила экс-мужа в том, что он ее избивает и хочет выселить ее с тремя детьми из квартиры. Тогда же бизнесмен потребовал сделать ДНК-тест на отцовство после 23 лет жизни в браке. Его сомнения оказались ошибочными — все дети были рождены от него.

А вот Анна не успокоилась. На днях она пришла к ведущему Дмитрию Шепелеву. Женщина снова обвинила бывшего возлюбленного в рукоприкладстве, а также заверила, что он ее хочет убить. «В 2015 году он на меня напал на сексуальной почве и сломал мне позвоночник. он порвал на мне одежду и стал избивать, пинал ногами. Я упала, не могла двигаться, а он продолжал пинать. Он меня изнасиловал в таком виде», рассказала женщина. Она пояснила, что именно тогда у Валентина появилась любовница. После этого у ресторатора стали наблюдаться вспышки гнева. Анна считает, что другая женщина подсадила ее экс-мужа на наркотики, разрушив их семью.

Анна скачкова
Анна обвинила мужа в рукоприкладстве. фото: кадр из передачи «На самом деле»

«Более 100 раз он на меня нападал. 30 раз я заявляла в полицию», — отметила героиня. Она предоставила редакторам передачи аудиозапись, на которой Скачков угрожает ее убить, а также жуткие видеокадры, где мужчина борется с собственным сыном. Ресторатор тоже появился в студии. Сначала он все отрицал, но потом на полиграфе подтвердил, что избивал экс-супругу. Подтвердилось и то, что Анна сломала позвоночник по его вине.

После этого к обсуждениям присоединилась любовница бизнесмена Любовь, которая родила от него ребенка. Она заверила, что мужчина хороший семьянин и никогда не поднимал на нее руку. Девушка уверена, что Валентин устраивал скандалы из-за того, что его жена злоупотребляла алкогольными напитками. Однако проверка на детекторе лжи показала, что она лжет. На нее ресторатор тоже поднимал руку. В конце передачи ДНК-тест подтвердил, что Любовь родила сына от Скачкова. Эксперты отметили, что каждый из участников программы лжет. Анна преувеличила количество избиений, а ее экс-муж солгал, что не угрожал ей смертью.

Валентин повздорил с бывшей женой в студии. фото: кадр из передачи «На самом деле»

Единственным правдивым гостем оказался сын бывших супругов Сергей. «Отец пришел с моим младшим братом с прогулки. тогда он с нами уже не жил как полгода. Через две минуты я услышал крики. Я понял к чему все идет и поднялся в комнату за перцовым баллончиком», — рассказал юноша. Сергей признался, что папа его раньше мог ударить, поэтому он решил себя обезопасить. В итоге ему пришлось применить баллончик.

«Он стал говорить, что будет поджидать меня у дома и переломает ноги», — подчеркнул парень. Наследник Анны пояснил, что его мама скрывала конфликты от детей, а вот отец нет. «Он мог и при детях начать конфликт. На днях я вспомнил, мне было 8 или 10 лет. У них произошел конфликт. В определенный момент мама забежала ко мне в комнату и упала в ссадинах», — рассказал Сергей. По его словам тогда Валентин избил Анну на его глазах.

Сергей был очевидцем насилия в семье. фото: кадр из передачи «На самом деле»
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Ресторатор Валентин Скачков избил жену на глазах сына
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