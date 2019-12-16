Ресторатор Валентин Скачков избил жену на глазах сына

Героем нового выпуска передачи «На самом деле» стал известный ресторатор Валентин Скачков. Некоторое время назад у него разладились отношения с женой Анной. Они решили развестись, но женщина обвинила экс-мужа в том, что он ее избивает и хочет выселить ее с тремя детьми из квартиры. Тогда же бизнесмен потребовал сделать ДНК-тест на отцовство после 23 лет жизни в браке. Его сомнения оказались ошибочными — все дети были рождены от него.

А вот Анна не успокоилась. На днях она пришла к ведущему Дмитрию Шепелеву. Женщина снова обвинила бывшего возлюбленного в рукоприкладстве, а также заверила, что он ее хочет убить. «В 2015 году он на меня напал на сексуальной почве и сломал мне позвоночник. он порвал на мне одежду и стал избивать, пинал ногами. Я упала, не могла двигаться, а он продолжал пинать. Он меня изнасиловал в таком виде», рассказала женщина. Она пояснила, что именно тогда у Валентина появилась любовница. После этого у ресторатора стали наблюдаться вспышки гнева. Анна считает, что другая женщина подсадила ее экс-мужа на наркотики, разрушив их семью.

«Более 100 раз он на меня нападал. 30 раз я заявляла в полицию», — отметила героиня. Она предоставила редакторам передачи аудиозапись, на которой Скачков угрожает ее убить, а также жуткие видеокадры, где мужчина борется с собственным сыном. Ресторатор тоже появился в студии. Сначала он все отрицал, но потом на полиграфе подтвердил, что избивал экс-супругу. Подтвердилось и то, что Анна сломала позвоночник по его вине.

После этого к обсуждениям присоединилась любовница бизнесмена Любовь, которая родила от него ребенка. Она заверила, что мужчина хороший семьянин и никогда не поднимал на нее руку. Девушка уверена, что Валентин устраивал скандалы из-за того, что его жена злоупотребляла алкогольными напитками. Однако проверка на детекторе лжи показала, что она лжет. На нее ресторатор тоже поднимал руку. В конце передачи ДНК-тест подтвердил, что Любовь родила сына от Скачкова. Эксперты отметили, что каждый из участников программы лжет. Анна преувеличила количество избиений, а ее экс-муж солгал, что не угрожал ей смертью.

Единственным правдивым гостем оказался сын бывших супругов Сергей. «Отец пришел с моим младшим братом с прогулки. тогда он с нами уже не жил как полгода. Через две минуты я услышал крики. Я понял к чему все идет и поднялся в комнату за перцовым баллончиком», — рассказал юноша. Сергей признался, что папа его раньше мог ударить, поэтому он решил себя обезопасить. В итоге ему пришлось применить баллончик.

«Он стал говорить, что будет поджидать меня у дома и переломает ноги», — подчеркнул парень. Наследник Анны пояснил, что его мама скрывала конфликты от детей, а вот отец нет. «Он мог и при детях начать конфликт. На днях я вспомнил, мне было 8 или 10 лет. У них произошел конфликт. В определенный момент мама забежала ко мне в комнату и упала в ссадинах», — рассказал Сергей. По его словам тогда Валентин избил Анну на его глазах.