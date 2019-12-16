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Фаворит Бузовой Валерий Попович не считал Батрутдинова конкурентом

Участник «Плана Б» признался, что ни капли не ревновал юмориста к телеведущей, несмотря на тесное общение последних.

Фаворит Бузовой Валерий Попович не считал Батрутдинова конкурентом
Валерий Попович. Фото: ТНТ

Один из полуфиналистов «Плана Б», хоккеист Валерий Попович, раскрыл тайну взаимоотношений между Ольгой Бузовой и Тимуром Батрутдиновым. Фаворит телеведущей рассказал Teleprogramma.pro, что на протяжении всего съемочного процесса наблюдал за тем, как ведущая общается с юмористом, а затем сделал вывод – причин для ревности нет. Что же касается общепринятого для взаимоотношений пары термина «дружбанаграни» – это не более чем иносказательное описание для того, чтобы подогреть интерес к персонам.

«#Дружбанаграни — это лишь публичное название их дружбы для большей интриги. Они, на самом деле, прекрасные друзья, всегда поддерживали друг друга во время проекта. В свою очередь, Тимур всегда был рядом с нами», — раскрыл Попович секрет.

Что касается конкуренции среди претендентов, то Попович ее также не почувствовал. Главного оппонента – Романа Гриценко – хоккеист как возможного мужа Бузовой также не воспринимал. Ребята не только жили вместе, но и умудрялись достаточно тесно общаться. О Гриценко Попович может сказать только одно – экс-участник «Дома-2», на самом деле, достаточно искренний и относится к другим так, как они относятся к нему.

«Из-за Оли у нас никогда не возникало конфликтов, каждый делал то, что посчитает нужным, по мере своих сил и желаний, итоговое решение в любом случае за Ольгой», –подчеркнул он.

Напомним, в минувшее воскресенье, 15 декабря, Ольга Бузова сделала итоговый выбор. Невеста отказала и Роману Гриценко, и Валерию Поповичу после разговора с обоими молодыми людьми.

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Бузова последние новостиВалерий ПоповичОльга БузоваПлан БТимур БатрутдиновТНТ
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Фаворит Бузовой Валерий Попович не считал Батрутдинова конкурентом
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