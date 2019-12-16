На шоу «Импровизация» выступили два Вадима Галыгина, и это не шутка

Во вторник, 17 декабря, на канале ТНТ покажут новый выпуск шоу «Импровизация», гостем которого станет комик Вадим Галыгин. Точнее, два. 43-летний артист привел с собой на программу своего сына — Вадима Галыгина-младшего.

Ведущий передачи Павел Воля, который является крестным отцом мальчика, позволил юному участнику сыграть с актерами в «Суфлера». Паренек справился и придумал настоящую драматическую историю. Галыгину-старшему достались другие задания. Ему предстоит сбежать из дурдома, украсть из музея Мадам Тюссо фигуру Анджелины Джоли и поработать барменом.

Кроме этого, зрителей ждут эфир телеканала, который никто не смотрит, и рэп-история о том, как попасть на яхту к олигарху.

больше по теме Вадим Галыгин стал отцом в третий раз Жена Ольга подарила ему сына Ивана.

Шоу стартует 17 декабря в 21:00.