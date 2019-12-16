ТВ-проекты

На шоу «Импровизация» выступили два Вадима Галыгина, и это не шутка

В новом выпуске юморист отправится похищать Анджелину Джоли.

На шоу «Импровизация» выступили два Вадима Галыгина, и это не шутка
Вадим Галыгин пришел на «Импровизацию» со старшим сыном. Фото: канал ТНТ.

Во вторник, 17 декабря, на канале ТНТ покажут новый выпуск шоу «Импровизация», гостем которого станет комик Вадим Галыгин. Точнее, два. 43-летний артист привел с собой на программу своего сына — Вадима Галыгина-младшего.

Ведущий передачи Павел Воля, который является крестным отцом мальчика, позволил юному участнику сыграть с актерами в «Суфлера». Паренек справился и придумал настоящую драматическую историю. Галыгину-старшему достались другие задания. Ему предстоит сбежать из дурдома, украсть из музея Мадам Тюссо фигуру Анджелины Джоли и поработать барменом.

«Импровизация»
Галыгин нанес «Импровизации» двойной удар. Фото: канал ТНТ.

Кроме этого, зрителей ждут эфир телеканала, который никто не смотрит, и рэп-история о том, как попасть на яхту к олигарху.

Шоу стартует 17 декабря в 21:00.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Вадим Галыгиндети звездЗвездные детиотцы и детиПавел ВоляТНТШоу "Импровизация"юмористы
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
На шоу «Импровизация» выступили два Вадима Галыгина, и это не шутка
Интересно?
Поделись с друзьями: