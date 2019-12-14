«Всем пофиг»: на «Поле чудес» конкурсантам предложили угадать слово с ошибкой

Редакторы «Поле чудес» допустили передачу в загаданном слове. Скриншот с эфира разлетелся по Сети и вызвал неоднозначную реакцию аудитории. Первым на отсутствие буквы обратил внимание автор Telegram-канала «Планерка». Он рассказал, что в пятничном выпуске трем участникам предложили отгадать марку конфет «Монпансье». Однако представленных квадратиков оказалось явно меньше, чем должно было быть на самом деле, потому что была пропущена дублирующая «н».

Загадка с усложнением, впрочем, победителя не смутила – он сумел назвать полное слово. Однако в интернете ошибку не оценили.

«Конфеты монпаНсье были загаданы с орфографической ошибкой. Но… всем пофиг, и тот, кто «разгадал» такое слово, стал победителем всей программы. Хорошо, что этого не видит Листьев (ведущий и основатель передачи). А русский язык отправляется в музей капитал-шоу «Поле чудес», — высказал свои соображения автор Telegram-канала.

В социальных сетях предположили, что увиденное стало последствием введения в России ЕГЭ. «Хотели результаты своих экзаменов – получайте», — высказались они. Нашлись, впрочем, и те, кто предположил, что возникла обыкновенная техническая нестыковка.