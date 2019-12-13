Финальный выбор: Бузова и Батрутдинов готовы к последнему шагу в «Плане Б»

Полуфинальный разговор между главными героями и претендентами на их сердца зрители увидят уже в это воскресенье.

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов сделали итоговый выбор половинок на полуфинальной части шоу «План Б». В грядущее воскресенье, 15 декабря, зрителям вместе с главными героями предстоит пережить волнительные разговоры с оставшимися претендентами, а затем узнать, кого именно телеведущая и резидент видят в качестве своих будущих супругов.

В пресс-службе ТНТ рассказали, что Тимур вызвал обеих девушек — Олесю Романо и Маргариту Гаврилову на совместное свидание. Одной из них ему предстоит ответить отказом. Обе девушки расскажут главному герою, что они чувствуют по отношению к нему. Итоговый разговор расставит все точки над i в судьбе персонажей.

Ольге также предстоит поговорить с обоими женихами. И Роман Гриценко, и Валерий Попович полны надежд в отношении особого расположения поющей телеведущей. Бузовой же предстоит найти нужные слова для проигравшего.