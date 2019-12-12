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Фрукты, рыба и пираты: «Открытие Китая» покажет тайный бизнес Поднебесной

В новом выпуске шоу Первого канала Евгений Колесов расскажет о секретах таинственной страны.

Фрукты, рыба и пираты: «Открытие Китая» покажет тайный бизнес Поднебесной
Китай. Фото: Первый Канал

Есть в Китае легенда о народе, который разгневал императора, и он запретил им жить на земле. С тех пор жители этого народа никогда не ступали на землю. Они построили город на воде, промышляя рыболовством и пиратством.

Потомки этого народа до сих пор живут в понтонной деревушке на острове Хайнань, куда наведался ведущий «Открытия Китая» Евгений Колесов, чтобы выяснить, чем они зарабатывают на жизнь сегодня, где учат своих детей и вообще, довольны ли своей судьбой.

Во второй части программы ведущий расскажет зрителям о многомиллиардном фруктовом бизнесе в Китае. Сейчас никого уже не удивляют китайские мандарины или манго на российских прилавках. Евгений Колесов побывал на фруктовых плантациях Поднебесной, узнал, сколько платят китайцам на полях, в каких условиях они живут, как выращивают свои фантастические плоды и обрабатывают ли урожай пестицидами.

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Евгений КолесовКитайПервый канал
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Фрукты, рыба и пираты: «Открытие Китая» покажет тайный бизнес Поднебесной
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