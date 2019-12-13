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Громкие скандалы на съемках популярного шоу «Голос»

«Телепрограмма» вспоминает инциденты, которые удивили не только зрителей, но и бывалых наставников.

Громкие скандалы на съемках популярного шоу «Голос»
Кадр из шоу "Голос". Фото: Первый канал

В восьмом сезоне продолжаются нокауты, игра идет на выбывание.

Грустные воспоминания

Кадр из шоу "Голос". Фото
Кадр из шоу «Голос». Фото: Первый канал

Еще во время слепых прослушиваний Полина Гагарина позволила себе сорвать съемку. Да, прямо во время записи наставница покинула красное кресло.

Но не в знак протеста и не потому, что требовала перекура. Эмоции накрыли певицу, когда она увидела на сцене 44-летнего Дмитрия Клинаева, отца Егора Клинаева — актера «Домашнего ареста» и «Физрука».

Два года назад парень погиб в ужасном ДТП: его сбила машина, когда он вышел из своего автомобиля, чтобы помочь людям, застрявшим на трассе.

Оказалось, Гагарина отлично знала актера: «Маленького Егора я наблюдала с восьми-девяти лет. Я помню его как парня, увлекающегося музыкой. И когда стало известно, что он погиб, восприняла это очень близко.

Потом услышала, что пришел папа Егора, — узнала по голосу. И меня растоптало… Не смогла ничего с собой поделать. Мне хотелось искренне поддержать его».

Когда отец Егора спел, Полина сказала, что никому не желает пережить подобное, и пожелала, чтобы «проект вытащил» Клинаева-старшего, после чего разрыдалась и выбежала из студии.

Ты за что Валеру обидел?

Кадр из шоу "Голос". Фото
Кадр из шоу «Голос». Фото: Первый канал

Скандал по время слепых прослушиваний разразился, когда Даниил Королев спел и не подошел пожать руку Валерию Сюткину, когда уходил. Сюткин единственный не повернулся к парню. В истории «Голоса» такое неуважение к наставнику было проявлено впервые: все заметили странный жест и обратили ситуацию чуть ли не в прямой вызов, плевок в экс-лидера «Браво».

Однако сам Сюткин попросил не раздувать конфликт и простить парня. А Даниил потом объяснился: «Пройти во второй тур шоу «Голос» было настолько неожиданно, что все, о чем я думал в тот момент, — это как не упасть или не завопить от радости, пока шел к наставникам.

И только после того как об этом написали в сети, понял, что Валерий Миладович поднялся мне навстречу. Мне очень больно, что кто-то думает, что я намеренно проявил неуважение к человеку, чье творчество вдохновляло и вдохновляет меня по сей день».

Руки Диме не для скуки 

Кадр из шоу "Голос". Фото
Кадр из шоу «Голос». Фото: Первый канал

Ведущий и главный острослов проекта Дмитрий Нагиев иногда — очень аккуратно и почти незаметно — распускает и руки. Импозантный и стильный мужчина редко игнорирует красивых исполнительниц и старается всячески подчеркнуть симпатию к ним. Так было и после выступления Ольги Уразгалиевой и Лилии Вельтман.

Эффектные девушки облачились в обтягивающие красочные латексные костюмы и, конечно, не могли не вдохновить Нагиева.

После номера вокалистки обнялись, а ведущий, воспользовавшись ситуацией, начал… беспардонно наглаживать их, где только успел, — в основном чуть ниже поясницы.

Подвох заметила только Полина Гагарина. «Что вы себе позволяете, Дмитрий? — воскликнула наставница. — Я все видела! Где была ваша рука?!»

Шнуров, ты не прав!

Кадр из шоу "Голос". Фото
Кадр из шоу «Голос». Фото: Первый канал

На стадии поединков неожиданное решение принял Сергей Шнуров. Он поставил одну из сильнейших вокалисток команды, а может, и проекта Милану Рахманову в пару с Антоном Токаревым спеть хит Survivor группы Destiny’s Child.

Девушка, обладающая мощнейшим вокалом, отлично исполнила свою партию, в то время как Антон аккомпанировал себе на скрипке и тоже старался не отставать.

И когда пришло время делать выбор и все вроде бы понимали, чем кончится дело, Шнуров назвал фамилию Токарева. Зал встретил такое решение негодованием, и даже Дмитрий Нагиев ошарашенно раскрыл рот, потому что сперва поднял вверх руку Миланы.

После выпуска одиозного питерского артиста захейтили в соцсетях и комментариях под видеороликом выступления. Но ему не привыкать. Примерно так же он не раз увольнял из «Ленинграда» певиц.

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Тэги:

Валерий СюткинГолосПолина ГагаринаСергей Шнуров
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Громкие скандалы на съемках популярного шоу «Голос»
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