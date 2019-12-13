Громкие скандалы на съемках популярного шоу «Голос»

«Телепрограмма» вспоминает инциденты, которые удивили не только зрителей, но и бывалых наставников.

В восьмом сезоне продолжаются нокауты, игра идет на выбывание.

Грустные воспоминания

Еще во время слепых прослушиваний Полина Гагарина позволила себе сорвать съемку. Да, прямо во время записи наставница покинула красное кресло.

Но не в знак протеста и не потому, что требовала перекура. Эмоции накрыли певицу, когда она увидела на сцене 44-летнего Дмитрия Клинаева, отца Егора Клинаева — актера «Домашнего ареста» и «Физрука».

Два года назад парень погиб в ужасном ДТП: его сбила машина, когда он вышел из своего автомобиля, чтобы помочь людям, застрявшим на трассе.

Оказалось, Гагарина отлично знала актера: «Маленького Егора я наблюдала с восьми-девяти лет. Я помню его как парня, увлекающегося музыкой. И когда стало известно, что он погиб, восприняла это очень близко.

Потом услышала, что пришел папа Егора, — узнала по голосу. И меня растоптало… Не смогла ничего с собой поделать. Мне хотелось искренне поддержать его».

Когда отец Егора спел, Полина сказала, что никому не желает пережить подобное, и пожелала, чтобы «проект вытащил» Клинаева-старшего, после чего разрыдалась и выбежала из студии.

Ты за что Валеру обидел?

Скандал по время слепых прослушиваний разразился, когда Даниил Королев спел и не подошел пожать руку Валерию Сюткину, когда уходил. Сюткин единственный не повернулся к парню. В истории «Голоса» такое неуважение к наставнику было проявлено впервые: все заметили странный жест и обратили ситуацию чуть ли не в прямой вызов, плевок в экс-лидера «Браво».

Однако сам Сюткин попросил не раздувать конфликт и простить парня. А Даниил потом объяснился: «Пройти во второй тур шоу «Голос» было настолько неожиданно, что все, о чем я думал в тот момент, — это как не упасть или не завопить от радости, пока шел к наставникам.

И только после того как об этом написали в сети, понял, что Валерий Миладович поднялся мне навстречу. Мне очень больно, что кто-то думает, что я намеренно проявил неуважение к человеку, чье творчество вдохновляло и вдохновляет меня по сей день».

Руки Диме не для скуки

Ведущий и главный острослов проекта Дмитрий Нагиев иногда — очень аккуратно и почти незаметно — распускает и руки. Импозантный и стильный мужчина редко игнорирует красивых исполнительниц и старается всячески подчеркнуть симпатию к ним. Так было и после выступления Ольги Уразгалиевой и Лилии Вельтман.

Эффектные девушки облачились в обтягивающие красочные латексные костюмы и, конечно, не могли не вдохновить Нагиева.

После номера вокалистки обнялись, а ведущий, воспользовавшись ситуацией, начал… беспардонно наглаживать их, где только успел, — в основном чуть ниже поясницы.

Подвох заметила только Полина Гагарина. «Что вы себе позволяете, Дмитрий? — воскликнула наставница. — Я все видела! Где была ваша рука?!»

Шнуров, ты не прав!

На стадии поединков неожиданное решение принял Сергей Шнуров. Он поставил одну из сильнейших вокалисток команды, а может, и проекта Милану Рахманову в пару с Антоном Токаревым спеть хит Survivor группы Destiny’s Child.

Девушка, обладающая мощнейшим вокалом, отлично исполнила свою партию, в то время как Антон аккомпанировал себе на скрипке и тоже старался не отставать.

И когда пришло время делать выбор и все вроде бы понимали, чем кончится дело, Шнуров назвал фамилию Токарева. Зал встретил такое решение негодованием, и даже Дмитрий Нагиев ошарашенно раскрыл рот, потому что сперва поднял вверх руку Миланы.

После выпуска одиозного питерского артиста захейтили в соцсетях и комментариях под видеороликом выступления. Но ему не привыкать. Примерно так же он не раз увольнял из «Ленинграда» певиц.