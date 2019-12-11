Корчевников назвал двух самых «тяжелых» героев за всю историю «Судьбы человека»

Ведущий Борис Корчевников заявил, что за все время программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1», труднее всего ему дались разговоры с актерами Ириной Безруковой и ее первым супругом Игорем Ливановым.

«Слушая ее исповедь о гибели сына, порой было даже трудно дышать. И другой выпуск, героем которого стал отец мальчика — актер Игорь Ливанов. Он терял семью в трагедиях дважды! Как пережить такое?» — задался логичным вопросом телеведущий.

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Также он отметил, что вне работы его больше всего расстраивает потерянное время. Он даже привел в связи с этим обстоятельством цитату писателя Федора Михайловича Достоевского: «Ад, это когда уже слишком поздно».

Борис Корчевников добавил, что во время своих эфиров бывает непозволительно эмоционален, хотя со стороны кажется очень спокойным. Порой он даже просит прощения у гостей студии за лишние проявленные эмоции. При этом понимает, что это часть его профессии. Как сказал ведущий, его в первую очередь дисциплинирует работа с людьми. К сожалению, из-за сильной занятости он часто задерживается. Это, как он уверен, может дорого обойтись его коллегам, которых он не хочет подводить, сообщает «СтарХит».