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В новом выпуске шоу «Импровизация» зрителей ждет «Война токов»

Гости программы будут бить актеров электрическими разрядами.

В новом выпуске шоу «Импровизация» зрителей ждет «Война токов»
Алексей Щербаков и Слава Комиссаренко стали гостями шоу «Импровизация». Фото: канал ТНТ.

Кто не смог сходить на «Войну токов» в кино, не отчаивайтесь. Вас ждет нечто подобное в новом выпуске шоу «Импровизация» на ТНТ. 10 декабря, в 21 час, зрителей ждут новые испытания для актеров программы, к которым присоединятся комики проекта Stand Up Алексей Щербаков и Слава Комиссаренко.

В этом выпуске юмористы повторят один из своих экстремальный приемов под названием «Шокеры». Актеры будут получать удар током, если во время исполнения импровизации посмотрят друг на друга. Электричества будет много, обещают организаторы.

Также в программе анонсированы сражение с драконом, озвучка Геракла и три очень странных ресторана, в который предстоит побывать гостям шоу. Еще зрители узнают, бывает ли марафон по пасодоблю и почему жареная картошка лучше лобстера.

Шоу «Импровизация» идет по вторникам на канале ТНТ. Ведущий — Павел Воля.

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Алексей ЩербаковПавел ВоляСлава КомиссаренкоТНТШоу "Импровизация"
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В новом выпуске шоу «Импровизация» зрителей ждет «Война токов»
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