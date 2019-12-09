В новом выпуске шоу «Импровизация» зрителей ждет «Война токов»

Кто не смог сходить на «Войну токов» в кино, не отчаивайтесь. Вас ждет нечто подобное в новом выпуске шоу «Импровизация» на ТНТ. 10 декабря, в 21 час, зрителей ждут новые испытания для актеров программы, к которым присоединятся комики проекта Stand Up Алексей Щербаков и Слава Комиссаренко.

В этом выпуске юмористы повторят один из своих экстремальный приемов под названием «Шокеры». Актеры будут получать удар током, если во время исполнения импровизации посмотрят друг на друга. Электричества будет много, обещают организаторы.

Также в программе анонсированы сражение с драконом, озвучка Геракла и три очень странных ресторана, в который предстоит побывать гостям шоу. Еще зрители узнают, бывает ли марафон по пасодоблю и почему жареная картошка лучше лобстера.

Шоу «Импровизация» идет по вторникам на канале ТНТ. Ведущий — Павел Воля.