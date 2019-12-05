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Экстрасенсы раскроют секреты жизни и смерти царской семьи Романовых

И попробуют узнать тайны личной жизни императора Николая II. И все это в новом выпуске «Битвы экстрасенсов».

Экстрасенсы раскроют секреты жизни и смерти царской семьи Романовых
Новый выпуск «Битвы экстрасенсов». Фото: канал ТНТ

В субботу на телеканале ТНТ выйдет новый выпуск «Битвы экстрасенсов». Участники проекта попытаются раскрыть тайны династии Романовых – кто отдал приказ убить Николая II и всех его родственников и близких друзей 17 июля 1918 года; удалось ли кому-то из приговоренных выжить и что с ними стало. Также экстрасенсам предстоит выяснить, какие отношения на самом деле связывали императора Николая и его фаворитку балерину Матильду Кшесинскую.

Новый выпуск «Битвы экстрасенсов». Фото
Новый выпуск «Битвы экстрасенсов». Фото: канал ТНТ

Начнется шоу с 10 фотографий, которые разложат перед ясновидящими обратной стороной вверх, и попросят рассказать, что на них изображено.

Удастся ли участникам «Битвы» проявить свои способности, ответить на вопросы, связанные с одной из главных тайн XX века, и кто покинет проект на этой неделе, смотрите в субботу 7 декабря в 19.30 на канале ТНТ.

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Битва экстрасенсовдинастия Романовыхимператор Николай IIрасстрелРомановцарская семья
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Экстрасенсы раскроют секреты жизни и смерти царской семьи Романовых
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