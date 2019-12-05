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Программа «Спокойной ночи, малыши!» выпустит сериал про «Дядю Степу»

Презентация намечена на весну 2020 года.

Программа «Спокойной ночи, малыши!» выпустит сериал про «Дядю Степу»
«Спокойной ночи, малыши!» покажет сериал про «Дядю Степу» ФОТО: instagram.com/hrusha_klass

В этом сезоне популярная детская программа «Спокойной ночи, малыши!» отмечает свое 55-летие. В честь такого события маленьких зрителей порадуют новым сериалом по мотивам стихотворения «Дядя Степа».

«Сценарий максимально приближен к известному и любимому всеми стихотворению, а вот главного героя мы заменили», — рассказывает «РИА Новости» продюсер передачи Александр Митрошенков.

В новом сериале вместо милиционера появится сотрудник МЧС. Он будет вместе с детьми приходить на помощь и рассказывать, как вести себя в сложных жизненных ситуациях.

Презентация новой истории намечена на весну следующего года, ориентировочно это будет апрель.

«Проект очень важен с той точки зрения, что сможет объяснить маленьким зрителям, что такое ЧС и как нужно реагировать на опасность», — рассказывает Митрошенков.

«Спокойной ночи, малыши!» впервые вышли в эфир в 1964 году. За это время программа смогла дать старт самым известным российским мультфильмам, таким как «Незнайка на Луне», «Смешарики», «Маша и Медведь». А в ноябре российская программа вошла в пятерку самых популярных детских шоу мира, что стало настоящим подарком к знаменательной дате.

Ранее сайт argumenti.ru сообщал, что героям программы изменят имидж, над новым внешним видом Хрюши и Степашки трудился модельер Игорь Гуляев. В итоге куклы получили современную одежду и не только.

 

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«Спокойной ночи малыши!»детидетские мультфильмыПервый канал
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Программа «Спокойной ночи, малыши!» выпустит сериал про «Дядю Степу»
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