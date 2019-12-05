Программа «Спокойной ночи, малыши!» выпустит сериал про «Дядю Степу»

В этом сезоне популярная детская программа «Спокойной ночи, малыши!» отмечает свое 55-летие. В честь такого события маленьких зрителей порадуют новым сериалом по мотивам стихотворения «Дядя Степа».

«Сценарий максимально приближен к известному и любимому всеми стихотворению, а вот главного героя мы заменили», — рассказывает «РИА Новости» продюсер передачи Александр Митрошенков.

В новом сериале вместо милиционера появится сотрудник МЧС. Он будет вместе с детьми приходить на помощь и рассказывать, как вести себя в сложных жизненных ситуациях.

Презентация новой истории намечена на весну следующего года, ориентировочно это будет апрель.

«Проект очень важен с той точки зрения, что сможет объяснить маленьким зрителям, что такое ЧС и как нужно реагировать на опасность», — рассказывает Митрошенков.

«Спокойной ночи, малыши!» впервые вышли в эфир в 1964 году. За это время программа смогла дать старт самым известным российским мультфильмам, таким как «Незнайка на Луне», «Смешарики», «Маша и Медведь». А в ноябре российская программа вошла в пятерку самых популярных детских шоу мира, что стало настоящим подарком к знаменательной дате.

Ранее сайт argumenti.ru сообщал, что героям программы изменят имидж, над новым внешним видом Хрюши и Степашки трудился модельер Игорь Гуляев. В итоге куклы получили современную одежду и не только.