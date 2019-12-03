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«Однажды я провалился в оркестровую яму»: Олешко, Гришаева и Аронова рассказали о курьёзах на съёмках 

Также знаменитые актёры раскрыли секрет успеха спектакля «Мадемуазель Нитуш».

«Однажды я провалился в оркестровую яму»: Олешко, Гришаева и Аронова рассказали о курьёзах на съёмках 
Актер Александр Олешко. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

В новом выпуске передачи НТВ «Однажды…» телезрителей ждёт история культового спектакля «Мадемуазель Нитуш», который с успехом идёт на сцене московского театра вот уже 15 лет подряд. Интересно, что когда-то водевиль был создан по мотивам одноимённой оперетты самим Станиславским. Но и сегодня «Мадемуазель Нитуш» по-прежнему актуальна, востребована и любима.

Режиссёр спектакля-хита Владимир Иванов и исполнители главных ролей, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Марина Аронова, без купюр расскажут о закулисных страстях спектакля-хита, 15 годах оваций, о зрительской любви и ругани критиков.

Актер Александр Олешко. Фото
Актер Александр Олешко. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Любимец публики, Александр Олешко с юмором поведает про свой провал на спектакле:

«Были провальные спектакли в самом прямом смысле этого слова, когда я провалился в оркестровую яму. И провалился я вот по какой причине. Мне сказали, что в ложе сидит Константин Райкин. Мне категорически нельзя рассказывать, кто пришел на спектакль, особенно если это какие-то легендарные люди. Все, я начинаю нервничать, начинаю стараться. А нет ничего хуже, чем, значит, артист, который старается, нам так Людмила Максакова говорила, один из наших педагогов. Когда я говорил ей: «Ой, Людмила Васильевна, я очень постараюсь». Она говорила: «Детонька, я тебя умоляю, только никогда не старайся – живи на сцене». Вот, я так расстарался, что я не заметил и шагнул в оркестровую яму».

Актриса Мария Аронова. Фото
Актриса Мария Аронова. Фото: КП/Фролов Михаил

Ведущая актриса театра имени Вахтангова Мария Аронова за всё время существования спектакля ни разу не пропустила свой выход на сцену. Она расскажет зрителям об удивительном приспособлении, которое меняет дикцию актёров, а также о счастье работать со своим педагогом:

«Владимир Владимирович – гениальный – подчеркиваю это слово! – и вкладываю в него все, что хочу вложить, режиссер-педагог. Вот это – счастье необыкновенное, что в моей жизни, в жизни почти 50-летней женщины со всеми моими регалиями иметь папу, который имеет право дать тебе по башке. Который имеет право вернуть тебя к школе, который имеет право тебя отругать или похвалить – вот это счастье небывалое!»

Актриса Нонна Гришаева. Фото
Актриса Нонна Гришаева. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

А ещё Аронова очень искренне признается в любви к своей подруге и исполнительнице одной из главных ролей в спектакле Нонне Гришаевой:

«Нонна фантастически поет, Нонна фантастически двигается, и Нонна обладает, с моей точки зрения, уникальным амплуа – она может быть героиней, а в то же время Ноночка может быть острохарактерной, комедийной актрисой. Я никогда не забываю извиняться перед всеми девочками, с которыми я работаю в спектаклях или в кино, которых я искренне люблю, но Нонночка Гришаева – моя однокурсница – является лучшим моим партнером театральным среди женщин. Это человек, с которым я много лет, с 90-го года играю большую пинг-понговую партию. Я говорю: «А!», Нона говорит: «Б», нам не надо договариваться ни о чем».

О водевильных страстях на сцене и за кулисами, об успехах и провалах, скандалах и примирениях смотрите в программе «Однажды…» в эту среду, 4 декабря, в 00:10 на НТВ.

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Александр ОлешкоЗакулисьеМарина АроноваНовости googleНонна Гришаевапрограмма "Однажды"спектакль «Мадемуазель Нитуш»
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«Однажды я провалился в оркестровую яму»: Олешко, Гришаева и Аронова рассказали о курьёзах на съёмках 
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