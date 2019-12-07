«Кто хочет стать миллионером?»: зачем Диброву 150 очков, а Ярмольнику три миллиона

Телевизионная игра, в которой каждый может обогатиться на три миллиона рублей - настоящий долгожитель. В октябре она отпраздновала 20-й юбилей... Корреспондент Teleprogramma.pro побывала за кадром и узнала, как все устроено в этой программе!

Никаких дублей, живое общение, шутки и перерыв всего-то пару минут. Программа «Кто хочет стать миллионером» снимается также быстро, как и ее участники дают ответы в эфире.

В день — снимают несколько выпусков. И так несколько недель подряд. Специально для этого в съемочных павильонах Первого канала возводится конструкция, чем-то напоминающая «летающую тарелку».

На деле же, это студия с крутящимся столом, за котором сидят Дмитрий Дибров и двое участников! А посередине — деньги… К слову, купюры, участвующие в съемках, не настоящие. Ведь иначе к трем миллионам рублей нужно было приставить отдельного охранника!

Зрители в черном и гробовая тишина

Конечно же, все основное действо происходит на съемочной площадке. За пределами – кромешная темень. В этих сумерках и приходится работать операторам, звуковикам, световикам, декораторам. Вокруг полная тишина. За любой грохот продюсер готов голову оторвать. Ведь это значит, надо делать дубль!

Первыми свои места занимают зрители. Для каждого из них есть обязательные требования… Они должны быть в темной одежде без кричащих надписей.

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Строже правила по поведению. Например, все 3-5 часов съемки покидать студию категорически запрещено. Разве что во время технических перерывов те могут размяться на месте.

— Вот я как-то труп играл в кино. Так в трех штанах и то одубел пять часов на снегу лежать, — говорил один другому. — А это еще легко!

Через пару минут появился Дмитрий Дибров в строгом костюме и очках в роговой оправе. Кстати, для съемок «Кто хочет стать миллионером» у телеведущего припасено более 200 галстуков и 150 оправ очков. И эта коллекция регулярно пополняется…

А вот кресла гостей первыми заняли актеры фильма «Союз спасения» Павел Баршак и Ефим Петрунин, который выйдет на большие экраны 26 декабря.

— Конечно, мы хотим победить, — смеялся Петрунин.

— Или заработать, — отвечал Баршак.

Дибров не подсказывает

Ребята сразу распределили роли: Баршак взял на себя здравомыслие, а вот Петрунин куражился и предлагал рисковать.

— Тебя жена-то потом не убьет дома, что от 50 тысяч отказываешься, — подкалывал Ефима Паша… Но Петрунин не унимался и даже, когда все подсказки уже были использованы, пробовал угадать ответ.

Дмитрий Дибров же хорошо натренировался за эти годы. И даже, если знал ответ сам, не выдавал его! А лишь пытался рассуждать с участниками.

— Но не знаем мы какое животное на гербе Воронежа! Тут может быть как медведь, так и орел, — уговаривал Баршак.

— А, может, в Воронеж успеем сгонять, — смеялся Петрунин…

Но даже в этот момент Дибров был непреклонен.

Ярмольник: Я в программе штатный Дед Мороз

Пять минут — ровно столько выделил продюссер Диброву на перерыв после игры актеров. А в зале, тем временем, появилась следующая актерская пара — Леонид Ярмольник и Алексей Ягудин.

— Дим, ты меня каждый год перед праздниками с разными партнерами вызываешь, так что у меня уже традиция, — рассмеялся Ярмольник. — Может я к тебе устроюсь штатным Дед Морозом?

Ягудин же подошел к игре, почти как к Олимпийской. И взял с собой на программу планшет.

— У меня есть помощник Siri, вы же не против, — отшучивался он. И все же, с первым вопросом «всезнающий гаджет» пришлось убрать в сторону…

Ярмольник тоже не сдавался.

— У меня есть предложение для руководства. Надо начинать с суммы в три миллиона… Не ответил — спускаешься вниз и так далее, — смеялся он. — А то я уже стар для таких игр. Иногда забываю свой номер телефона или спрашиваю: «Милая, а как тебя зовут», а сам живу с ней 37 лет уже!

Дибров же озвучил первый вопрос: «Что называл пустяками и делом житейским Карлсон, который живет на крыше?». И, конечно, это неприятности!

Впрочем, герой Астрид Линдгрен не помог Ягудину и Ярмольнику своей мудростью в следующих вопросах…

«Из чего изготавливают маниловскую пеньку? (особое волокно, делающееся из растений семейства банановых — прим.ред)», — озвучил вопрос Дибров. Герои растерялись уже от самого термина… Но у них еще были в запасе все подсказки.

Чем закончилась игра, мы пообещали продюсерам не разглашать до эфира, зато успели в следующем перерыве пообщаться с ведущим.

«Чтобы победить достаточно быть интересующимся человеком»

Как оказалось, сам Дибров знает ответы в большинстве случаев до подсказки компьютера.

— Чтобы победить достаточно быть просто интересующимся жизнью человеком, огромное количество ответов на вопросы нашей передачи есть даже в бортовых журналах, которыми почему-то во время полета многие пренебрегают, — поделился Дмитрий в разговоре с корреспондентом Teleprprogramma.pro. — Вот один из знаменитых гостей, не буду раскрывать его имя, доставал ответы из собственной памяти как в фильме «Миллионер из трущоб». Но и, конечно, жизнь для этого должна быть разнообразная, и интересная.

— А сыновья уже на съемках были?, — спрашиваем мы.

— Но играть то они еще маленькие, — смеется Дибров. — Феде на этой неделе исполнилось шесть лет. Они пришли на «Миллионера» в эти выходные как зрители. Пусть передача для взрослых, но мне важно, чтобы они «отравились этим запахом телевизионным». Это как меня папа впервые привел на передачу «Говорить по-русски» в шесть лет. И это, считаю, определило мое будущее. Поэтому, думаю, Останкино — уже их дом! Да, и куда еще идти с фамилией «Дибров»?

— Этой передачей вы заново ввели моду на галстуки и очки в оправе? Жена помогает быть стильным?

— Все сам! Выглядеть соответствующе — это такая же часть работы ведущего. Но а с количеством вы угадали… Примерно 200 галстуков в гардеробе.

«Кто хочет стать миллионером» на Первом канале каждую субботу в 17:30