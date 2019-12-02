Как Дед Мороз: Галкин подарил девочке породистого щенка, о котором она мечтала

Друг всех детей Максим Галкин довел девочку до слез. Произошло это в свежем выпуске передачи «Лучше всех». Ведущий пригласил в студию 12-летнюю Маргариту Плиеву из Владикавказа, он был наслышан, что школьница уже слывет талантливой поэтессой, причем из-под ее пера выходят только позитивные четверостишия.

Девочка рассказала, что писать стихи начала в 7 лет. Тогда она очень захотела завести шиншиллу, но мама не позволяла. Чтобы растрогать родительницу, Маргарита сочинила свое первое рифмованное произведение и посвятила его желаемому питомцу. Затея сработала.

Галкин предложил продемонстрировать способности юной поэтессы, попросив ее на ходу сочинить стих на неожиданную тему. Зрители попросили про ёжика или про Киркорова. Ведущий настоял на ёжике и добавил к нему современный элемент — Instagram. Девочка справилась с заданием.

После этого Галкин сделал участнице подарок — устроил в эфире литературный салон, где профессиональные актрисы Александра Ревенко и Екатерина Стеблина декламировали ее стихи. Но это был только первый сюрприз. В финале выступления ведущий подарил Рите щенка — маленького йоркширского терьера, о котором она давно мечтала и даже написала про него стихотворение, как когда-то про шиншиллу. Школьница была так тронута, что не сдержала слез.

Галкин сказал, что в магическую силу стихов нужно верить, ведь с ними осуществляются желания. Остается надеяться, что Сергей Шнуров пока еще не знает о способах применения данного волшебства.